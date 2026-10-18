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中華職棒2026年台灣大賽第2戰今（18）日續於臺北大巨蛋點燃戰火，由主場味全龍隊迎戰中信兄弟隊。昨役首戰雙方合力寫下40000人滿場盛況，今日公布的最終進場人數為39568人，未能連續兩天達成4萬人滿場，也讓味全龍無緣挑戰中信兄弟在2025年寫下的「前兩戰連兩場4萬人滿場」的歷史空前紀錄，但也已經是非常亮眼的數字。回顧中職台灣大賽票房史，大巨蛋已成為票房吸金保證。在2024年中信兄弟對決統一獅隊時，首戰開出40000人滿場，第2戰則下滑至37596人；到了2025年中信兄弟迎戰樂天桃猿隊，兄弟主場前兩戰皆在賽前宣布門票完售，創下中職台灣大賽史上首次「連續兩戰4萬人滿場」的驚人里程碑。今年換由味全龍坐鎮大巨蛋主場迎戰百萬象迷，昨日首戰順利開出40000人滿場紅盤。今日第2戰票房依舊開出39568人的超高水準，雖然僅差432人即可達成滿場，但終究未能延續連兩戰4萬人的票房神話，確定無法追平兄弟去年寫下的壯舉。儘管票房略帶遺憾，場上戰況依舊張力十足。中信兄弟在第5局靠著高宇杰與宋晟睿等後段棒次串聯安打，率先攻下寶貴的1分打破僵局。未料下個半局風雲變色，味全龍靠著陳子豪失誤上壘以及蔣少宏補上安打攻占得點圈。菲力士在球數落後時曾投出一記好球帶上緣的邊角球，可惜未獲主審青睞，隨後便遭味全左打曾聖安大棒一揮轟出全壘打牆，一記重傷害的三分砲直接逆轉戰局，暫時以1：3落後。