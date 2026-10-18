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法國17日爆發全國性反高物價示威，原本和平的遊行在多座城市失控，演變成大規模搶劫與縱火。愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）、勞力士（Rolex）及蘋果（Apple）等名牌門市接連被闖入洗劫，當局甚至出動反恐特勤部隊RAID鎮壓。截至17日深夜，全國約1,200人被捕，150名警察受傷。這次示威起因於生活成本飆漲與教育資源不足，法國內政部估計全國約55萬人參與，法國總工會（CGT）則宣稱人數高達80萬。示威白天大致平和，入夜後部分城市開始出現蒙面暴徒與警方爆發衝突，警方動用催淚瓦斯、震撼彈與水砲車驅散人群。根據法新社報導，南部大城馬賽有數十家店家遭破壞，老佛爺百貨（Galeries Lafayette）、愛馬仕精品店，以及珠寶、服飾、美妝與家電行都沒能倖免。《巴黎人報》（Le Parisien）指出，西南部波爾多市中心的聖凱薩琳街（Rue Sainte-Catherine）災情最慘重，路易威登、勞力士、蘋果與迪卡儂（Decathlon）等門市都被蒙面人洗劫，當局緊急出動專門處理高風險事件的RAID特勤部隊。里昂的路易威登、The North Face等服飾店也遭搶，北部里爾的蘋果門市同樣被人闖入。隨著警民衝突升溫，南部城市聖艾蒂安（Saint-Étienne）一名17歲少年在示威中被警方的鎮暴榴彈炸斷右手。法國《世界報》（Le Monde）報導，法國國家警察總監察署（IGPN）已介入調查，當地市長也公開向少年及其家屬表達支持，直言這種悲劇不該發生。除了商家遭殃，多處公共建築也成為攻擊目標。中部城市利摩日（Limoges）擁有143年歷史的市政廳遭暴徒縱火，幾乎全毀；馬賽有黑衣示威者闖入市政廳噴漆塗鴉，里爾市政廳同樣遭到破壞，里昂的旅遊服務中心則被放火。首都巴黎的混亂也讓市民嚇壞。法國BFMTV記者里澤（Dominique Rizet）轉述一名警察友人的說法，透露有巴黎民眾打電話到警局時，因為受到太大驚嚇而在電話中崩潰大哭。里澤也預言，法國人18日醒來後，看到的將是滿街碎玻璃與被砸爛的櫥窗。總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，所有破壞商家、攻擊行政機關或洗劫公共建築的人都將被依法追究。總理勒寇努（Sébastien Lecornu）也強調政府不會向暴力低頭，並將這波騷亂歸咎於極左派與犯罪分子。不過法新社也提醒，多數示威者仍是以和平方式表達訴求，不應與趁亂搶劫、縱火的暴徒混為一談。分析認為，距離2027年法國總統大選只剩幾個月，這場動盪恐將衝擊選情走向。