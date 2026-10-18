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▲網購包裹塞爆飯店走道！台客曬「代收戰利品」惹議（示意圖／截自日本飯店官網）

日圓持續走弱，不少台灣人趁機赴日大肆血拼，還會先在日本網站下單，請飯店代收包裹，省下國際運費與提重物的麻煩。不過近日一名女網友在Threads曬出請飯店代收的「戰利品」，大大小小超過10個紙箱直接塞滿房間走道，引發網友兩極論戰，曾在飯店工作的人更跳出來大吐苦水，直言這種行為讓第一線員工非常困擾。原PO在Threads分享赴日購物心得，表示事先在網路下單往往比現場買再退稅還便宜，還能直接寄到飯店，不用到處找店、扛著大包小包移動，並附上包裹堆滿走道的照片。貼文一出，有人佩服想跟進，但也湧入大批批評聲浪，不少網友認為「方便不是隨便」，直言這種行為很丟臉，擔心「前人挖坑、後人遭殃」，日後飯店乾脆取消代收服務或改成收費。也有人擔心，拆完的紙箱垃圾最後會不會都丟給房務人員處理。面對砲轟，原PO解釋，下單前都有先寫信詢問飯店，說明包裹內容與數量，取得同意後才訂購，還自爆曾一次寄8箱、共64罐奶粉到飯店。不過目前原貼文已經刪除。不少飯店從業人員也留言分享親身經歷。有人表示，曾遇過客人堅稱包裹寄到飯店，但飯店根本沒收到，還被要求幫忙追查下落；也有人抱怨，有些客人事前完全不打招呼，包裹一箱箱送來，櫃台只能花大把時間比對訂房姓名。更誇張的是，有人疑似網購大量商品準備轉賣，直接蹲在大廳拆箱，留下滿地紙箱垃圾讓員工收拾，讓同事氣到發抖。事實上，日本旅遊網站LIVE JAPAN過去訪問日本飯店櫃台人員時，對方就曾建議台灣旅客，代收包裹最好不要超過1件，也不要買太多或體積太大的東西，因為飯店並不是社區大樓管理室，沒有義務騰出空間幫房客保管包裹。雖然日本多數飯店都提供代收服務，但規定各有不同。以相鐵飯店集團為例，貨到付款的包裹一律不代收，冷藏與冷凍品也因冰箱空間有限，請旅客不要寄送。部分飯店則規定包裹必須在住宿期間內送達，否則可能另外收費，熱門觀光區的商務飯店甚至因為觀光客太多，乾脆不提供代收服務。日本生活資訊網站也建議，包裹最好安排在入住前1到2天送達，太早寄到會增加飯店保管負擔；長期住宿的房客如果頻繁網購，也可能被飯店拒絕連續代收。網友提醒，想請飯店代收包裹，除了下單前一定要寫信詢問、收件人姓名要和訂房資料一致外，更重要的是「量力而為」，別讓日本飯店的貼心服務，因為少數人的濫用而消失。