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學生剛進教室就宣布停課！不捨教授：您辛苦了

▲發文學生事後才知道，當天下午2時10分至2時15分左右，已有另外2名學生先後抵達教室，卻疑似因到課人數太少，被教授請離並告知下週再來。直到下午2時18分左右，原發文學生進入教室時，現場才只剩教授一人。（示意圖／Pexels）

至少3名學生曾到場？原發文學生公開致歉

9名選課學生全數找回！教授下週正常上課

淡江大學電機研究所日前傳出選修課「全班只剩1名學生到場」事件，引發全台熱議，授課教授一度心寒，宣布當週停課。不過，事件後續出現反轉，原發文學生還原當天情況，指出實際上至少有3名學生曾到場，其中2人疑似提早被教授請離。他也為未確認完整情況便發文致歉，坦言可能造成外界誤解。授課的饒建奇教授昨（17）日則表示，經過溝通，已將原本選課的9名學生全數找回，期待下週一恢復上課時，教室能有很棒的氛圍。該名學生先前在Threads發文表示，當天自己遲到8分鐘進入教室時，原本還以為走錯地方，直到看見教授坐在講桌前，才發現其他同學似乎都沒有到場。當下，他明顯感受到教授的生氣與失落，隨後教授也告知當週無法繼續上課，請他下週再來，讓他忍不住感嘆：「老師您辛苦了。」據了解，這門「演算法」選修課由饒建奇教授授課，原本共有9名學生選課。該名學生表示，教授平時上課相當用心，也很願意回答學生問題，因此看到教授獨自留在教室，讓他相當心疼。教授當天也在課程公告中表示，由於不少學生以各種理由請假，決定當週不上課，並希望大家下週準時出席，強調「我真的只想讓大家學到演算法（就算補課也沒關係）」。不過，後續有同學向原發文學生透露，當天下午2時10分至2時15分左右，已有另外2名學生先後抵達教室，卻疑似因到課人數太少，被教授請離並告知下週再來。直到下午2時18分左右，原發文學生進入教室時，現場才只剩教授一人。換句話說，當天至少有3名學生曾到場，與原發文學生最初認為自己是唯一到場學生的說法有所出入。對此，該名學生坦言，自己當時沒有掌握完整情況，就認定只有一人到場，可能因此造成外界誤解。他已向學校師生、系所及教授公開致歉，也希望大眾不要因單一事件，就對學校、系所乃至師生貼上負面標籤。對於事件後續，饒建奇教授昨（17）日也在臉書透露，經過一個下午的溝通，已將原本選修課程的9名學生全部找回，期待下週一能恢復正常上課。饒建奇也感性寫下：「安心上課才是校園最美的風景。下周一的教室一定會有很棒的氛圍...」