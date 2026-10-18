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▲江宏恩透過影片表態力挺沈伯洋，還說自己不怕影響工作，也在現場高歌〈飛龍在天〉要沈伯洋接唱。（圖／林延鳳臉書）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（18）日出席市議員林延鳳競選總部成立大會，沒想到，八點檔男星江宏恩驚喜透過影片表態力挺，還說自己不怕影響工作，「我台灣人拍台灣戲」，同時在現場高歌〈飛龍在天〉要沈伯洋接唱，對此，沈伯洋坦言相當意外，「我真的完全嚇到！」林延鳳表示，像蔡康永只是坐在台下就被中國封殺，私底下因為擔心表態政治立場會影響江宏恩的演藝事業，曾經試圖勸阻他錄製影片，但江宏恩非常堅定地跟她說「我不怕，我台灣人，拍台灣戲」。人在高雄拍戲的江宏恩在影片中向台下支持者催票，指出自己一路關注沈伯洋的選戰，看到沈從最初在保安宮參選時人沒那麼多，到前幾天保安宮現場萬人空巷、氣勢越來越好，讓他相當感動，「希望大家能堅持到最後，一起努力，一起拉票，一起把這麼好的市長送進台北市政府，大家一起加油，一起打拚！」影片後半段，江宏恩突然話鋒一轉，稱聽說未來的市長好像也會唱他的經典主題曲〈飛龍在天〉，於是主動幫忙起頭，舞台隨後直接切換成卡拉OK字幕，完全沒料到有此安排的沈伯洋在台上又驚又喜，最後配合影片與全場民眾一起完成大合唱。對於江宏恩親自隔空表態支持，沈伯洋說：「我真的完全嚇到，真的很謝謝江宏恩前輩，我看《飛龍在天》長大的！」