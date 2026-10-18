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運動部發布4點聲明表達抗議：

2026愛知名古屋亞洲帕拉運動會今（18）日舉行開幕典禮，運動部長李洋卻未出席，並退出賽會所有官方活動。運動部晚間證實，李洋原已獲核發「Sports Minister」（運動部長）識別證，賽會前夕卻突然被改為「NPC Guest」（國家帕拉林匹克委員會貴賓），且未獲充分說明；我方已向亞洲帕拉林匹克委員會提出正式抗議，並循外交管道持續協調。李洋此次前往名古屋，原本除了替台灣選手加油，也將代表運動部參與開幕典禮等官方行程，並了解代表團後勤與備戰情況。不過，李洋不僅沒有出席17日的選手村入村儀式，今日也缺席開幕典禮，並退出賽會安排的所有官方活動，引發外界關注。運動部晚間說明，事件起因並非單純更改行程，而是李洋的賽會識別證身分類別遭臨時調整。一、有關李洋部長出席「2026年愛知名古屋亞洲帕拉運動會」，原已核發之「Sports Minister」（運動部長）識別證，於賽會前夕被通知調整為「NPC Guest」（國家帕拉林匹克委員會貴賓）類別。對於已核定事項在未經充分說明下臨時變更，運動部表達強烈不滿與遺憾。二、運動部尊重國際賽會相關規範與籌辦單位之行政權責，惟識別證類別及權限應適切反映出席人員之職務身分，相關調整亦應有明確依據，並經充分說明與溝通。三、運動部已透過中華帕拉林匹克總會向亞洲帕拉林匹克委員會（APC）提出正式抗議，並循外交管道持續與相關單位協調，期盼尊重原核定結果。四、亞洲帕拉運動會是亞洲重要的國際運動賽會，也是選手展現努力與實力的重要舞台。運動部呼籲各方秉持相互尊重及公平對待的原則，讓賽會回歸運動本質，避免非運動因素干擾賽事，共同維護選手權益及良好的國際運動交流環境。