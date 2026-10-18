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▲隆洋遊艇執行長龔瑞怡說，RUBY 53不只是品牌累積40多年造船經驗的代表之一，更承載著隆洋對「如何讓遊艇真正走進生活」的思考。（圖／記者陳美嘉攝）

▲RUBY 53以明亮米白色系搭配木質元素，結合大面積採光設計，跳脫傳統遊艇較為厚重的艙室印象，展現隆洋將新世代用船思維融入經典船型的設計理念。（圖／記者陳美嘉攝）

深耕遊艇製造逾40年的隆洋遊艇（Grand Harbour Yachts）正式發表53呎新船「RUBY 53」。此次新船從台灣船主實際用船情境出發，將航行、住宿、休憩與社交需求整合於船艙空間，希望讓遊艇成為人們走向海洋的另一種生活選擇。隆洋遊艇執行長龔瑞怡提到，「經典不是停留在過去，而是在不同世代裡，持續回應使用者真正的需求。」對隆洋而言，RUBY 53不只是品牌累積40多年造船經驗的代表之一，更承載著隆洋對「如何讓遊艇真正走進生活」的思考。因此在RUBY 53的規劃中，隆洋更重視船主與家人、朋友實際待在船上的感受，從共同用餐、海上休憩活動到跨島旅遊，讓空間回歸生活需求，也讓造船工藝真正落實在每一次的使用體驗中。RUBY 53全長17.28公尺、寬4.73公尺，搭載 CAT C9.3 雙俥柴油引擎，單具馬力476匹，最高航速可達21節；定位為休閒設計經典款，精準契合中上階層成熟船主的品味期待。室內細緻融合皮革繃布工藝與溫暖照明，船艙採三房雙衛配置，公共區域則串聯沙龍、前甲板環景休憩區、後甲板多功能升降平台及視野開闊的飛橋，讓一艘53呎遊艇同時容納航行、聚會、休憩與住宿等不同情境。除了從製造端持續打造符合新世代需求的遊艇，龔瑞怡也透過旗下「瑞洋休閒有限公司」進一步延伸用船與體驗端的布局，讓尚未擁有遊艇的消費者也能先從實際登船、活動體驗開始接觸海洋，感受台灣製造的遊艇實力。龔瑞怡表示，隆洋遊艇與瑞洋休閒分別從「造船」與「用船」兩個面向出發，提供客戶全面的遊艇服務。未來除了持續做好遊艇製造，也會透過產學合作及產業交流投入相關人才培育。