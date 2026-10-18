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▲ 中信兄弟台灣大賽先發投手菲力士，他主投4又2/3局，被敲4支安打失掉3分。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

▲台灣大賽game2味全龍隊外野手曾聖安敲出逆轉三分全壘打。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

▲ 味全龍台灣大賽先發洋投梅賽鍶展現大投手風範，主投6局僅用85球被敲5安，送出3次三振僅失1分。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

2026年台灣大賽第2戰在大巨蛋落幕，味全龍以3：1再挫中信兄弟，系列賽強勢取得2勝0敗領先。單看團隊數據，中信兄弟敲出6支安打，還比味全龍的4支安打多出2支，但最後帶走勝利的卻是紅色狂潮。在短兵相接、張力緊繃的短期系列賽中，攻勢多從來不等於贏球保證。味全龍之所以能以極高的進攻效率2連勝兄弟，在於他們把握住了判決、對方換投時機曼給的機會ˋ，以及球隊前兩戰出色的投手表現。第5局下半無疑是整場比賽的勝負分水嶺。兄弟在5局上才剛靠著後段棒次高宇杰、宋晟睿串聯突破僵局攻下1分，氣勢正旺，不料5局下先發洋投菲力士隨即遭遇亂流——陳子豪因守備失誤上壘，蔣少宏接著敲出安打，無人出局攻占一、二壘。此時面對第九棒左打曾聖安，投手教練王建民選擇信任菲力士。平心而論，菲力士在該打席被敲全壘打的前一顆球，精準投在好球帶上方邊緣，可惜主審並未青睞判定為壞球；但短期賽事運氣本就是實力的一部分，菲力士後續嘗試做出調整，結果下一球立刻遭曾聖安逮中轟出右外野大牆。兄弟在狀況出現異樣時換投稍嫌遲疑，在領先僅1分且壘上有人的高壓局面下，哪怕多一次暫停或果斷啟用牛棚拆彈，戰局都可能截然不同。棒球比賽最考驗球隊的不是敲了多少安打，而是安打出現在什麼時候。兄弟整場敲出6支安打，但分散在各局，陳俊秀繳出雙安、高宇杰也有雙安演出，但前兩棒張仁瑋與張士綸合計8打數無安打，加上中心打線缺乏致命一擊，導致6支安打僅能勉強換回1分，殘壘連連。反觀味全龍，全場雖然僅擠出4支安打，甚至比對手少2支，但全場選到了5次四壞球保送，持續能站上壘包給投手壓力。主場軍在5局下將唯一的機會化為最大傷害：把握失誤上壘、安打推進，最後由曾聖安一棒掃出3分砲清空壘包。4支安打、3次得點圈機會，一擊斃命灌進3分。除了打線把握機會與對手調度破口，味全龍能守住這場低比分焦土戰的定海神針，在於極度成熟且分工明確的勝利組牛棚。先發洋投梅賽鍶展現大投手風範，主投6局僅用85球被敲5安，送出3次三振僅失1分，成功壓制兄弟打線；而進入比賽後段，葉君璋總教練的牛棚調度毫不拖泥帶水，林子昱在第7局中繼1局被敲1安無失分，8局上陳冠偉登板展現強大指叉球威力，9局上守護神林凱威更是僅用8球就俐落抓下最後3個出局數關門成功。味全後援三巨頭合計投3局僅被敲1安、沒有投出任何保送，聯手讓兄弟打線在比賽後半段連上壘的希望都難以看見。短期系列賽的殘酷之處，就在於一個好球帶判決、一次守備失誤、或是慢半拍的換投抉擇，就足以葬送整場比賽。味全龍在G2再次向外界證明：安打不需要比對手多，只要在對的時間敲出關鍵一擊，再配上銅牆鐵壁般的牛棚守成，勝利自然水到渠成。