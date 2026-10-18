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特斯拉（Tesla）全新一代Roadster電動跑車正式亮相，這輛飛天跑車的首秀震撼全球。但一台能夠飛行、懸浮或擺脫重力的汽車，究竟該由哪一個主管機關來監管？美媒詢問了美國交通部官員，得到的答案卻並不明朗。根據CBS報導，特斯拉兼 SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）日前公開了特斯拉新款 Roadster Rocket，並將其稱為一款配備超高壓氣壓缸的「飛行車」。他形容這是全球頂尖車企與全球頂尖火箭公司合作的結晶。這款車預計將於 2028 年投入量產。在上週的 Roadster 展示中，該車輛行駛過一段彎曲過頂的坡道，一度倒掛在軌道表面上看似擺脫了重力，隨後從坡道末端飛出，並在空中進行 180 度翻滾後順利以車輪著陸。迄今為止，技術與法規的雙重挑戰，讓這個備受矚目的飛天跑車產業始終無法真正「起飛」。特斯拉官網也特別標註，該款飛行車型尚未獲得公共道路的使用許可。目前準買家可在網路上支付 5,000 美元訂金預訂非飛行版本的車款；但特斯拉官網表示，搭載「完整飛行系統」的 Rocket 車型將僅限受邀客戶購買。究竟將由誰來判定這款 Roadster 是否安全？雖然距離正式上市還有一段時間可以釐清，但一名美國交通部資深官員坦言目前尚無明確答案，並對該車輛是否真的能起飛升空持懷疑態度。報導提到，通常情況下，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）負責車輛的法規監管，但會將安全認證工作授權予汽車製造商自行處理。NHTSA 在一份聲明中表示：「雖然這款車輛看似挑戰了物理定律，但製造商仍必須確保其符合所有適用之《聯邦機動車輛安全標準》，駕駛人亦必須遵守當地所有交通法規。NHTSA 將持續密切關注發展，並會毫不猶豫地採取行動以保護公眾駕駛安全。」美媒指出，如果 Roadster 未來具備離地駕駛能力並進入公眾市場，監管權責似乎就應轉移至負責管理航空器的美國聯邦航空管理局（FAA）。然而，FAA表示：「特斯拉這款車輛並不符合 FAA 對於『航空器』的定義。」