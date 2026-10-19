皮克敏手遊《Pikmin Bloom》10月除了一連串常規任務外，也與英國的「倫敦MCM動漫展」活動合作，在10月19日至10月29日舉辦官方 Party Walk，台灣玩家就算人不在英國，也能透過連結、QR Code 加入，領取活動限定明信片，如果前往英國ExCeL倫敦展覽中心的 Nintendo 攤位，還能獲得金色花苗。
🟡《Pikmin Bloom》官方Party Walk
📌MCM 2026
■活動期間：2026年10月19日08:30至2026年10月29日18:30（台灣時間）
■參與連結
■獎勵：活動限定明信片
《Pikmin Bloom》官方說明，「倫敦MCM動漫展」主要是匯集ACG粉絲一同慶祝流行文化，現場有嘉賓、獨立創作者、Cosplay與遊戲體驗，是英國規模最大、最受歡迎的綜合型流行文化與動漫盛事之一，每年春季與秋季在倫敦的ExCeL倫敦展覽中心舉辦。
此次倫敦MCM動漫展Nintendo攤位，任天堂將在現場設立探索特殊地點，向下滑動後即可獲得一株可培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗和一張明信片，每位玩家在完整活動期間內只能獲得一株金色花苗，皮克敏的顏色固定，一定是紅色。
參加Party Walk活動的玩家還可在倫敦MCM動漫展期間前往Nintendo攤位附近的《Pikmin Bloom》活動區，出示Party Walk活動參與畫面，便可領取皮克敏主題的智慧型手機掛繩或便利貼。
🟡倫敦MCM動漫展
日期： 2026年10月23日17:00至2026年10月26日01:00（台灣時間）
地點：ExCeL倫敦展覽中心
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。
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📌MCM 2026
■活動期間：2026年10月19日08:30至2026年10月29日18:30（台灣時間）
■參與連結
■獎勵：活動限定明信片
此次倫敦MCM動漫展Nintendo攤位，任天堂將在現場設立探索特殊地點，向下滑動後即可獲得一株可培育出紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗和一張明信片，每位玩家在完整活動期間內只能獲得一株金色花苗，皮克敏的顏色固定，一定是紅色。
參加Party Walk活動的玩家還可在倫敦MCM動漫展期間前往Nintendo攤位附近的《Pikmin Bloom》活動區，出示Party Walk活動參與畫面，便可領取皮克敏主題的智慧型手機掛繩或便利貼。
🟡倫敦MCM動漫展
日期： 2026年10月23日17:00至2026年10月26日01:00（台灣時間）
地點：ExCeL倫敦展覽中心
🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？
Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。
有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。