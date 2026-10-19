中央氣象署表示，今明兩天全台天氣穩定，薔琵颱風預估周二、周三（10月20日至10月21日）達強度顛峰，周四、周五（10月22日至10月23日）受太平洋高壓減弱影響，路徑將明顯轉向西北，不排除通過宜蘭近海或直接登陸東半部，周六（10月24日）影響範圍擴大至中部，周五、周六將是降雨最明顯時段，台北、宜花及中北部恐有局部大雨或豪雨，民眾須嚴加防範。
今天天氣：全台多雲到晴 日夜溫差大
10月19日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，迎風面東北角、台東、恆春半島偶有零星降雨；氣溫方面，東半部白天高溫約31、32度，西半部普遍在32至34度，中南部內陸高溫會更高，請適時補充水分並請留意防曬，各地早晚低溫約23至26度，日夜溫差較大，請適時調整穿著。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、雲嘉南、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、高屏
環境部提及，環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 水氣仍多
10月20日明天的天氣，氣象署說明，環境為弱東風，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：颱風最快周三發海警 周五、周六風雨最強
氣象署提到，薔琵颱風周四、周五會因為太平洋高壓減弱，開始出現「明顯往西北轉彎」的情況，後續可能會有「通過宜蘭近海」或是「中心直接登陸東半部」的2種可能，但仍有少部分模式認為，薔琵颱風會「提早北轉」，因此還需要2天左右的觀察時間。
劉沛滕指出，薔琵颱風目前雖然已達強颱，但未來2天在溫暖的海面上，近中心最大風速將從每秒53公尺，來到每秒60公尺，七級風平均暴風半徑也會從200公里擴大到280公里，時間約落在周二、周三，逐漸靠近台灣時，薔琵可能出現「雙眼牆」結構，強度會上下擺動，接近台灣時預計還是有強颱威力。
周三、周四東北季風影響，新竹以北、宜蘭、花東與恆春降雨增加，南部山區午後有零星雨；周五颱風環流逼近，北部、宜花降雨顯著，將出現局部大雨或豪雨，周六影響範圍擴大到中部，全台普遍有雨，中北部與東半部降雨時間長，同樣要慎防豪雨，周日颱風逐漸遠離。
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10月19日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴，迎風面東北角、台東、恆春半島偶有零星降雨；氣溫方面，東半部白天高溫約31、32度，西半部普遍在32至34度，中南部內陸高溫會更高，請適時補充水分並請留意防曬，各地早晚低溫約23至26度，日夜溫差較大，請適時調整穿著。
良好：宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、雲嘉南、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、高屏
環境部提及，環境風場仍為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 水氣仍多
10月20日明天的天氣，氣象署說明，環境為弱東風，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣象署提到，薔琵颱風周四、周五會因為太平洋高壓減弱，開始出現「明顯往西北轉彎」的情況，後續可能會有「通過宜蘭近海」或是「中心直接登陸東半部」的2種可能，但仍有少部分模式認為，薔琵颱風會「提早北轉」，因此還需要2天左右的觀察時間。
劉沛滕指出，薔琵颱風目前雖然已達強颱，但未來2天在溫暖的海面上，近中心最大風速將從每秒53公尺，來到每秒60公尺，七級風平均暴風半徑也會從200公里擴大到280公里，時間約落在周二、周三，逐漸靠近台灣時，薔琵可能出現「雙眼牆」結構，強度會上下擺動，接近台灣時預計還是有強颱威力。
周三、周四東北季風影響，新竹以北、宜蘭、花東與恆春降雨增加，南部山區午後有零星雨；周五颱風環流逼近，北部、宜花降雨顯著，將出現局部大雨或豪雨，周六影響範圍擴大到中部，全台普遍有雨，中北部與東半部降雨時間長，同樣要慎防豪雨，周日颱風逐漸遠離。