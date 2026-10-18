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週一、週二晴到多雲 西半部高溫上看34度

▲中央氣象署公布未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週三東北風增強 北部、東半部轉雨降溫

週五起薔琵颱風接近 週末各地慎防風雨

颱風路徑仍有變數！光復連假安排需留意預報

薔琵颱風持續朝台灣方向逼近，中央氣象署今（18）日晚間發布未來一週天氣預報，提醒週三（21日）起東北風增強，北部、東半部降雨機率提高，氣溫也將逐漸下降。，尤其週末適逢連假，民眾安排交通及出遊行程時，應持續關注最新預報。中央氣象署表示，今年第29號颱風薔琵已於清晨通過關島，預估在太平洋高壓導引下，持續朝西北西方向移動，逐漸接近台灣東方海面。預報指出，週五颱風將逐漸接近，週六、週日可能是距離台灣較近的時段，不過，5天之後的路徑仍存在相當大的不確定性，從通過台灣北方海面到接近巴士海峽，都仍有可能，實際風雨影響也會隨路徑而有所不同。氣象署提到，明（19）日、週二（20日）各地大致為晴到多雲，僅基隆、宜蘭、台東及恆春半島有零星陣雨。西半部白天高溫可達34度，其他地區及金門、馬祖約30至31度，其中馬祖約28度；清晨氣溫約22至25度，早晚稍有涼意，民眾外出可適時調整穿著。此外，20日東半部沿海可能出現長浪，從事海邊活動應留意海象變化。10月21日、22日東北風增強，新竹以北及宜蘭雲量增加，並有短暫陣雨，花東地區也有局部降雨；其他地區則以多雲到晴為主，午後山區可能出現局部陣雨。氣溫方面，北部、東北部及馬祖自週三起逐漸下降，週四將更為涼爽，全天氣溫約22至25度；其他地區白天高溫仍接近30度，但清晨也會稍有涼意。隨著東北風增強，沿海及空曠地區可能出現較強陣風，各地沿海風浪也將逐漸增大。氣象署提到，週五至週日（10月23日至25日）須特別留意薔琵颱風及其外圍環流的影響。依目前預報，隨著颱風逐漸遠離、減弱，各地仍可能有短暫陣雨，雨勢則有機會逐漸緩和。不過，颱風接近期間，各地風勢及海象可能進一步惡化，民眾應留意強風、降雨及交通影響，提前評估連假出遊計畫。氣象署提醒，薔琵颱風未來路徑仍有不確定性。若路徑偏西，颱風可能更接近台灣，甚至直接通過，屆時各地風雨影響可能較大。若路徑偏北，則須留意颱風範圍及外圍環流對北部、宜蘭等地帶來的影響。由於颱風預報仍可能隨時間調整，民眾應持續關注中央氣象署最新資訊，尤其連假期間若有交通、旅遊或戶外活動安排，務必預留調整空間，避免因天候變化影響安全。