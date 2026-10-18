認為大家關注的點在於他們沒打好，缺忽略掉投手投很好的事實，「對方肯定對他們有所研究，也很確實執行計畫，有預想到打者心態。」接著與媒體長談16分鐘，他內心對於「好投手」的定義。

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張士綸、張仁瑋打擊熄火 平野惠一認為是投手投很好

但應該要換一個方向想，是對方投手投很好。很重要的就是2位洋投，肯定都有針對仁瑋、士綸的打法研究，對方也很確實執行計畫，有預想到打者心態。

味全龍投手本來就很強！平野惠一認為外界不該只看打擊

這兩個人（蔣銲、梅賽鍶），全中職都打不好，希望大家理解到這一點。

棒球其實是守備運動 平野惠一跟隊上年輕球員喊話

一個選手想變強，最好的方式就是跟這些洋投對戰，另外一部分，能在這麼棒的場地、高張力下比賽，可是花錢也買不到的機會，希望球員能夠珍惜、記得這些過程。

將投手分成2類 平野惠一長談何謂好投手

第一類是投到不理想的位置解決打者，但他還是會懊惱剛剛沒有投好，第2種，則是投到紅中解決打者後，心裡就想著反正度過危機就好，他認為，好投手就會執著在細節上，這也是與一般投手的差距所在。

中信兄弟今（18）日在台灣大賽G2前2棒調動，季後挑戰賽打出佳績的2位年輕小將張仁瑋、張士綸互換棒次，結果2人仍舊沒安打，台灣大賽前2場合計16支0，賽後主帥平野惠一被問到下戰是否可能做出改變時，張士綸挑戰賽打擊率3成75，張仁瑋也有3成33佳績，成為中信兄弟擊敗統一獅的最強核彈頭，但2人生涯首度台灣大賽，前2場都熄火，合計16打數無安打、無上壘。當被問到是否會考慮做出改變時，兄弟主帥平野惠一卻認為，大家好像都只有關注到他們沒打好，「「他們也有壓力，畢竟這是他們第一次季後賽，多少可以看出他們想一棒，把球打到左右外野。」平野惠一補充說道，「但我是期待他們能上壘，努力迫使這樣的好投手，投出比較好打的球給隊友，做好選球、然後去思考，希望他們藉這2場學習，後兩場完成他們背負的角色。」中信兄弟下半季打擊傲視全聯盟，挑戰賽也砲聲隆隆，來到台灣大賽前2場卻熄火，平野惠一也認為，是味全龍投手本來就很強，「平野惠一形容，這2位洋投，可不是隨便就可以打10分的投手，「面對這種聯盟最好投手，我們要怎麼運用上壘，讓他有更多失投球，進而讓他們不穩，把握少數機會得分，這才是最重要的事。」平野惠一認為，外界本來就預測這是一輪低比分的投手戰，「要打下分數本來就很難，所以要怎麼攻略，是我們的課題，數據可以證明，一整年他們的成績就擺在那邊，這樣狀況下，守備守下一分是一分，攻擊什麽時候推進跑者、壓迫失投球，為什麼會這麼重要？就是因為這個原因。」「所以大家都說打擊狀況不好，但棒球其實是守備的運動。」平野惠一也跟隊上年輕球員喊話，「平野惠一隨後也再度解釋關於內心「好投手」的定義，他將投手分成2類來對比，