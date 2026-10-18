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盼複製紐約成功經驗 蘇春槐：樂意把經驗跟沈市長分享

台北市長參選人沈伯洋今（18）日下午舉行「台北大洋流」松山、信義區第二場車掃，最終在民權公園集結開講，AMD董事長蘇姿丰父親蘇春槐跨海相挺驚喜現身，致詞時提及，自己過去曾進入紐約市府團隊工作，市長非常有遠見，金融跟觀光讓紐約成為世界之都，希望能以紐約經驗改造台北，讓台北成為亞洲最偉大的城市，沈伯洋非常認真學習且有理想抱負，有執行力與解決問題能力，強調台北市不需要權貴，民進黨能提名沈伯洋是民進黨的進步，「把最好的獻給台北市民」。蘇春槐擔任神秘嘉賓驚喜現身，致詞時表示，自己是民進黨美東黨部主委、沈伯洋競選後援會名譽理事長，今天非常高興回到台北來跟沈伯洋加油，自己本身是念數學，電腦方面是專家，後來進入紐約市府團隊分析大數據，有感團隊中好的政策老百姓受惠無窮。蘇春槐表示，金融跟觀光讓紐約成為世界之都，是市長有遠見，所以選對市長非常重要，自己帶沈伯洋到紐約各處去參觀，希望能以紐約經驗改造台北，讓台北成為亞洲最偉大的城市。蘇春槐大讚，沈伯洋非常認真學習，有抱負理想，有執行力與解決問題的能力，這是台北最需要的，強調台北市不需要權貴，民進黨能提名沈伯洋是民進黨的進步，「把最好的獻給台北市民」，直呼台北市容近年來都沒有進步，希望有魄力的沈伯洋來改造台北，高呼「樂意把經驗跟沈市長分享」，讓底下支持者一陣歡呼與鼓勵。