我是廣告 請繼續往下閱讀

上週五台股收盤時外資大舉調節，創下單日賣超3000億元的歷史新高紀錄，讓今（19）日股市開盤前人心惶惶，不過遇上大盤重挫，綜藝大哥大張菲可能就老神在在，本人去年分享手中握有20多支股票，市值約上億元，笑說自己工作40、50年，「這樣9位數字對我來說是很普通的」。據《壹蘋新聞網》報導，張菲去年底受訪，透露川普對等關稅衝擊台股前，就把手上所有股票賣掉，獲利至少5億元、賠了1億多元，當時除了擁有台積電、鴻海、廣達，還有將近20幾支股票，加上基金，粗估市值9位數字，「我在演藝圈40、50年，這樣很普通」。報導指出，張菲也給投資人建議，認為賺大錢眼光要放遠，看公司的未來發展，「台灣是世界最厲害的AI製造，不只是一家公司，所有的衛星公司都一樣，這段期間是黃金時間，全世界都在看我們，除非老闆不好好搞或投機取巧，股價低可以量力而為（買進）」。受到國際市場波動影響，台股上週五遭外資單日大幅賣超逾3000億元、刷新歷史紀錄，引發市場高度關注，今天開盤恐面臨觀望與補跌壓力，對此，市場專家指出，此輪賣超多屬全球資金配置調整，台股整體產業基本面依然穩健，建議投資人切忌開盤恐慌殺低，宜拉高現金比重、檢視持股汰弱留強，並採分批布局優質標的以靜待籌碼回穩。