通常那兩顆球，他以前應該會揮，結果都忍住了，我就覺得，喔，他應該長大了！

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稱讚曾聖安心理素質不錯 展現選球成熟度

能夠在這樣的大場面打出全壘打，我認為表示他在某種心理特質上算是蠻不錯的。

「搞不好你今天打全壘打」，沒想到預言成真。然而，真正讓葉總看見曾聖安成長的關鍵，是在全壘打之前的選球成熟度。

忍住2球沒揮棒 葉君璋看見改變：他應該長大了

味全龍20歲小將曾聖安在台灣大賽第2戰敲出逆轉3分砲，助球隊以3：1擊敗中信兄弟，取得系列賽2：0領先。總教練葉君璋賽後談到子弟兵的驚奇表現，除了肯定其心理素質外，更特別點名讓他印象深刻的不是全壘打結果，而是該打席中忍住沒有揮擊的前兩顆球，「2024年選秀首輪獲指名的曾聖安，如今在台灣大賽打出代表作。面對子弟兵的亮眼發光，葉君璋幽默笑稱：「發光，還沒有發熱。」但也肯定他在大場面的抗壓性：「回顧該打席的關鍵細節，葉君璋透露，其實賽前才剛開玩笑對曾聖安說「通常那兩顆球他應該會揮，結果他忍住了，我就覺得，喔，他應該長大了。」葉君璋直言，年輕球員面對大場面容易急躁，但曾聖安能先冷靜忍住前兩球，隨後再把握機會一棒定江山，展現出超越年齡的沉著與判斷力。儘管曾聖安在5局上曾發生守備失誤掉分，葉君璋仍展現信任，未將他換下場，並強調「成長就是從這個時候開始」。至於後續調度，葉總表示將交由防護員評估其抽筋後的身體狀況，只要合適，就會繼續給予機會讓他在大舞台上磨練。