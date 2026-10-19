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ESPN知名記者溫霍斯特（Brian Windhorst）日前爆料，若紐約尼克隊明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）明夏決定跳出合約投入自由球員市場，金州勇士隊將成為領銜爭奪的頭號領跑者之一。這也意味著球隊可能可以將中鋒位置，從飽受傷病困擾鋒「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），升級為聯盟頂級中鋒之列的唐斯。唐斯目前有資格簽下一份總值高達2億7600萬美元的頂級延長合約。然而，考量到球隊薪資結構以及老闆多蘭（James Dolan）要求避開第二層豪華稅硬上限的指令，尼克球團與唐斯的談判陷入僵局，甚至片面決定暫停所有續約對話，直到賽季結束後再議。唐斯透過媒體得知此事後公開表達錯愕與失望：「這對我來說是個新消息，說實話我非常失望。顯然這就是商業機制，但我們在球場上還有該完成的任務。」若雙方最終無法達成共識，唐斯極可能在明年夏天拒絕執行球員選項投身自由市場。溫霍斯特在報導中明確點名：「如果唐斯沒有提前續約，他很有可能跳出合約進入自由市場。屆時絕對會有球隊排隊開出巨額合約爭搶，其中跑在前面的就是金州勇士隊，另外洛杉磯快艇隊（LA Clippers）與亞特蘭大老鷹隊（Atlanta Hawks）也虎視眈眈。這是全聯盟球隊都在密切觀察尼克的焦點。」勇士隊若想網羅唐斯，勢必得在薪資結構上展現極大魄力。陣中37歲老將巴特勒（Jimmy Butler）本季手握5680萬美元合約且進入合約最後一年，儘管受到前十字韌帶（ACL）傷勢影響，但《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）指出，總管鄧利維（Mike Dunleavy）仍視他為核心拼圖；然而在真正的巨星引援面前，一切皆以生意為準。除了巴特勒的龐大到期合約能釋放充裕空間外，目前因不明疾病無限期缺陣的波爾辛吉斯，同樣是勇士評估清理名冊的對象。相較於近年頻繁因傷缺陣的波神，兼具禁區對抗性與外線投射火力的唐斯，無論是健康度還是戰術適配性都更勝一籌。一旦勇士成功清出薪資空間並引進唐斯，他與柯瑞聯手的內外雙核心組合，將為勇士在柯瑞生涯最後階段重新推開爭冠大門。