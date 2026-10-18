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卓榮泰：洋流不是韓國瑜「萬里長城擋得住」

沒有比較沒有傷害 卓榮泰喊：選伯洋救萬安！

台北市長參選人沈伯洋今（18）日下午舉行「台北大洋流」松山、信義區第二場車掃，最終在民權公園集結開講，行政院長卓榮泰驚喜現身，致詞時提及，自己到其他縣市輔選，都以為還沒離開台北，因為洋流破圈蔓延全台灣，不是立法院長韓國瑜說的「萬里長城可以擋得住」，鄭麗文稱大家回台北救萬安，大家也要一起救他，以後就不去接受專訪、大家不會罵趙少康、不會被主持人調侃，也不用打地鼠陪國昌了，「所以全場都希望選伯洋救萬安！」讓底下支持者鼓掌歡呼。卓榮泰致詞時表示，剛從雲林回來，底下看到好多洋流飄帶，還以為自己沒有離開台北，強調沈伯洋破圈而且是跨縣市蔓延全台灣，這不是院長韓國瑜所說的「萬里長城可以擋得住」。民生社區更不是鐵板一塊，是可以翻轉的！卓榮泰說，如果不是沈伯洋，蔣萬安一直講巨蛋、輝達與鮮奶大家認為很正常，如果不是沈伯洋，蔣萬安過去缺席重要會議77％，大家也忍耐了，都習以為常，但是沈伯洋來了，對台北的滿意程度就不一樣了。卓榮泰表示，大家在探索沈伯洋同時也看到蔣萬安，沒有比較沒有傷害，沈伯洋可以用大數據的分析了解台北市政策，也可以結合很多專家的意見，綜合台北市未來解決問題的方法；他可以站在肥皂箱上面，聽取市民的聲音，肥皂箱是沈伯洋與台北市民的高度，他提出的解方，用科技、用進步以及親民，讓大家看到了一場截然不同的選舉活動。卓榮泰說，30幾年來參加過無數次選舉與助選，從來沒有被一場這樣的選舉，顛覆了他整個的想法，「這場選舉深獲我心，有沒有深獲你的心？」並向大家保證，沈伯洋選舉可以這麼做，當選市長就一定可以這麼做，「深獲人心的選舉，深獲人心的市長，這就是我對沈伯洋的信心」。卓榮泰提到，若讓蔣萬安連任，保證4年後跟以前一模一樣不會改變，不過鄭麗文要大家回台北救萬安，現在要全國救一人，為什麼市民要救市長？但是大家還是要救，因為救了以後，就不用去市場、夜市與公園，救了以後就不用去接受專訪，救了以後大家不會罵趙少康，救了以後就不會被主持人調侃，所以想想還是要救，「我們就選伯洋救萬安好不好，我們選伯洋救萬安，他就不用打地鼠陪國昌了」。最後卓榮泰送上望遠鏡，讓台北洋流艦隊的船長，看遠、看清楚、看出正確的方向，帶領台北，帶領全台灣，都找到一個新的希望。