烏克蘭籍女星佳娜和馬來西亞男神祖雄結婚3年，育有女兒「內內」與兒子「季季」，沒想到，她日前上綜藝節目的新聞照片，其身材被網友譏諷「奶下降到可怕」、「奶垂到變豬肝」，本人今（18）日憤怒發文表示，錄影時還在餵母乳，自己當然知道身體的變化，「我也會照鏡子，也會在意！也還在努力接受這些改變。不是當了媽媽，就不會受傷！」
網友留言狠酸胸部下垂 佳娜：我兩胎都餵母奶
佳娜表示，看到新聞下面一堆網友留言嘲笑她的胸部，真的感到很生氣也很委屈，「錄節目的時候，我還在哺乳！我生了兩個孩子，兩胎都有餵母奶，也都餵了將近一年。你們覺得，我自己不知道身體變了嗎！？我也會照鏡子，也會在意！也還在努力接受這些改變。不是當了媽媽，就不會受傷！」
打理好出門工作被笑 佳娜：我的身體做錯什麼
現在每天照顧孩子，兼顧工作和家庭，佳娜坦言壓力已經很大，好不容易打理好自己出門工作，竟然還要被拿著照片嘲笑胸部不夠挺，她質問批評的網友：「你可以不喜歡我的個性，不認同我的行為，但我的身體到底做錯了什麼？」
佳娜說：「一邊叫媽媽要快樂，要有自信，一邊又把她的身體當笑話？我已經很努力了，能不能不要連這些我無法控制的改變，都變成傷害我的理由！」情緒相當激動，粉絲為此感到心疼，紛紛發聲安慰，「佳娜妳是最美好的，不要理會糟糕的人」、「好多噁男，佳娜不要理他們」、「評論人家老婆胸部真的挺沒水準的，是沒東西可以關心了嗎？」
資料來源：佳娜Threads
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佳娜表示，看到新聞下面一堆網友留言嘲笑她的胸部，真的感到很生氣也很委屈，「錄節目的時候，我還在哺乳！我生了兩個孩子，兩胎都有餵母奶，也都餵了將近一年。你們覺得，我自己不知道身體變了嗎！？我也會照鏡子，也會在意！也還在努力接受這些改變。不是當了媽媽，就不會受傷！」
打理好出門工作被笑 佳娜：我的身體做錯什麼
現在每天照顧孩子，兼顧工作和家庭，佳娜坦言壓力已經很大，好不容易打理好自己出門工作，竟然還要被拿著照片嘲笑胸部不夠挺，她質問批評的網友：「你可以不喜歡我的個性，不認同我的行為，但我的身體到底做錯了什麼？」
佳娜說：「一邊叫媽媽要快樂，要有自信，一邊又把她的身體當笑話？我已經很努力了，能不能不要連這些我無法控制的改變，都變成傷害我的理由！」情緒相當激動，粉絲為此感到心疼，紛紛發聲安慰，「佳娜妳是最美好的，不要理會糟糕的人」、「好多噁男，佳娜不要理他們」、「評論人家老婆胸部真的挺沒水準的，是沒東西可以關心了嗎？」
資料來源：佳娜Threads