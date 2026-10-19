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NBA新賽季即將正式點燃戰火，金州勇士隊在打完季前熱身賽收官戰後，於當地時間17日（台灣時間18日）正式宣布球員異動名單，一口氣裁掉伯頓（Tyler Burton）、泰瑞（Dalen Terry）以及澳洲新星圖希（Alex Toohey）等3名球員，全力為即將到來的2026-27例行賽開幕戰做足準備。勇士隊在日前熱身賽最後一戰以128比118擊敗波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）後，例行賽將於台灣時間週四正式開打，首戰將作客洛杉磯，強碰唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）。為了在開季前將正式名單縮減至聯盟規定標準，勇士球團公關部門發布聲明指出，球隊已正式揮棄伯頓、泰瑞與圖希3人。據了解，這3名球員新賽季預計將前往勇士旗下的發展聯盟球隊聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）效力，繼續等待重返NBA賽場的機會。這項裁員消息公布後，立刻在社群網路上引發球迷熱烈討論，特別是澳洲小將圖希的遭遇更顯戲劇化。知名體育記者史皮爾斯（Marc J. Spears）爆料，就在被裁掉的當晚，圖希人正在大通中心（Chase Center）現場觀看WNBA總冠軍賽首戰，甚至還作為勇士球員代表出現在球場中央大螢幕上接受全場致敬；未料比賽結束僅約30分鐘，勇士球團便無情宣布將他裁掉。許多球迷紛紛在網路上留言感嘆：「圖希才剛在現場幫女籃加油，結果一踏出球場就失業了」、「大螢幕才剛致敬完就被裁，太殘酷了」，也有球迷對放走曾在芝加哥公牛隊效力的首輪秀泰瑞感到不解。勇士在經過這波名單精簡後，將以最精練的陣容邁向新賽季，力圖從上季附加賽出局的低潮中重新奮起。