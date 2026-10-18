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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2026-27賽季熱血開打，高雄全家海神今（18）日作客台中洲際迷你蛋交手福爾摩沙夢想家。備受矚目的混血後衛新星賀丹（Adam Hinton）迎來職業生涯首秀，儘管日前因練球導致鼻骨骨折而化身「面具俠」帶傷上陣，他依然展現頂級破壞力，全場高效率攻下16分、7籃板。無奈海神下半場遭遇亂流，在揮霍上半場最多20分的領先優勢下，終場前遭夢想家後衛林俊吉命中準絕殺中距離跳投，以114比115遭1分逆轉飲恨。此役海神陣容面臨傷兵挑戰，本土主力蘇文儒因右肩關節不適缺陣，而備受期待的菜鳥賀丹則在賽前練習時遭遇鼻骨骨折意外。不過賀丹展現極高職業鬥志，今日戴上保護面具披掛上陣。開賽賀丹便展現初生之犢不畏虎的氣魄，先是靠著兩顆罰球首開個人職業生涯得分紀錄，隨後更以犀利的切入突破上籃得手，完成職業賽場首顆進球。賀丹與兩大洋將洛斯柯、貝西里首節聯手狂轟，助海神單節打出37比23猛烈攻勢，上半場海神一度握有高達20分領先。賀丹全場繳出16分、7籃板的優質數據，在讀秒前41秒更頂住全場壓力切入製造犯規，兩罰俱中幫助海神要回領先，充分展現「大心臟」特質。談到自己萬眾矚目的職業生涯首秀，賀丹賽後表示：「很可惜最後沒有贏下比賽。回去會好好檢視這場比賽的不足，希望能持續進步，透過訓練在下週繳出更好的表現。」對於第四節拚戰到抽筋退場，他也向球迷報平安，表示身體狀況大致良好，不用太過擔心。面對作客台中洲際迷你蛋滿場球迷的狂熱吶喊，賀丹笑稱這般高張力完全在預料之中：「洲際球場的觀眾歡呼聲非常大，但我完全不會感到壓力。場上剛好有幾位我之前就熟識的對手球員，打起來整體感覺很舒服、很享受。」雖然賀丹首秀表現極為亮眼，但海神易籃後遭遇夢想家強勢反撲。海神下半場命中率大幅下滑且單節狂出現14次失誤，反觀夢想家在林俊吉與高柏鎧各攻下23分帶領下瘋狂追分。終場前7秒林俊吉命中致勝中距離反超1分，海神最後一擊由洋將貝西里操刀中距離跳投失手，終場以1分之差吞下新賽季首敗。海神總教練齊科指出，下半場球隊面對對方的區域防守處理不夠理想，未來必須加強破解對手防守變化的應變能力。