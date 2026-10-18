我是廣告 請繼續往下閱讀

神秘親共富豪再度介入

佯裝支持學生運動的左翼份子

共產黨份子滲透學生運動

巴勒斯坦旗幟在法國暴動中大量出現

法國學生抗議活動在本周末演變成左派與移民的大規模暴動，示威群眾不僅破壞縱火、洗劫商家，精品店、珠寶行、蘋果直營店都可見到「0元購」暴民，甚至攻擊警察與救護車。抗議現場舉著大量巴勒斯坦旗幟，甚至潛藏共產旗幟，福斯新聞調查提到這場暴亂的幕後操縱者的組織網路。根據福斯新聞報導，一個由極左翼共產主義與社會主義組織組成的跨國網，正利用法國的學生抗議活動來推動更廣泛的政治與意識形態主張。他們運用過去十年在美國部署的戰術，藉此放大動盪、加深分歧，並塑造混亂的形象。報導提到，當年輕人於週四衝進法國巴士底廣場時，一家鮮為人知的媒體 BreakThrough News 向其追蹤者發送了一條「突發」推播：「法國學生湧入巴黎巴士底廣場」，但這並非故事的全貌。BreakThrough News 在其網站首頁刊登了另一條頭條提到法國學生發動歷史性抗議時提到了該行動「獲得工會與進步勢力的支持」。然而，福斯新聞指出，這些「進步勢力」並不單純在高中生動員行動中要求教育改革的學生。這些綿密的跨國網組織，共有50個團體動員法國校園抗爭，青年團體僅佔三分之一，這場抗議逐漸成為資金雄厚的成年人插手議題，將一場法國國內的教育爭議轉變為更廣泛政治與意識形態對抗的平台。福斯調查指出，總部位於紐約市的 BreakThrough News 是一家親共宣傳媒體，由出生於美國、現居上海的共產主義科技富豪辛漢（Neville Roy Singham）資助。他長期資助美國的共產主義及極左翼團體，這些團體近十年來不斷利用民怨煽動類似的街頭動盪。紐約時報（The New York Times）在2023年曾經報導，辛漢與中國官媒密切合作，並以眾多非營利組織和空殼公司為掩護，為在全球的宣傳活動提供資金。媒體大多將此事描繪為學生針對學校環境惡化所發起的抗議，但福斯新聞的調查指出，這實際上是一個由組成。他們負責組織遊行、號召罷工、動員支持者，並透過「突發」警報向全球播送這場動盪。在這 50 個團體中，僅有 15 個是學生或青年團體（包含數個共產主義青年運動與一個穆斯林學生協會）。其餘 35 個成年人團體則包括12 個工會；8 個共產主義或社會主義組織；5 個涵蓋稅務、家長權益、環保激進主義、經濟正義、國際媒體與僑民組織等議題的團體；5 個民權或人權團體；4 個政黨，包括「不屈法國」（La France Insoumise）與法國共產黨；以及 1 個巴勒斯坦倡議團體，補齊了左翼份子與穆斯林組成的「紅綠聯盟」。美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）資深研究員岡薩雷斯（Mike Gonzalez）表示：「我們在這裡看到的，正是曾在我們國家阻斷布魯克林大橋、大學校園和國會聽證會等關鍵基礎設施的同一個『紅綠生態系統』。而在 BreakThrough News 的案例中，背後更是同一個金主辛漢。」即便在這個擁有強大工會、成熟共產黨、龐大議會左翼以及悠久街頭抗爭傳統的法國，這些組織提出的政治與經濟變革要求，已遠遠超出既有的左翼體制。報導指出，儘管極左翼環保團體「地球起義」（Les Soulèvements de la Terre）在騷亂期間宣稱「榮耀歸於叛逆的高中生」，但卻又偷渡了「為了反法西斯起義」（Pour un soulèvement antifasciste）的政治意識標語。自 9 月底以來，極左翼政黨「不屈法國」的政治人物被目擊在巴黎東北部低收入郊區聖但尼（Seine-Saint-Denis）與組織封鎖行動的學生合作。法籍摩洛哥裔記者比西尼（Nora Bussigny）指出，不屈法國許多公職人員確實努力收編學生抗議，甚至不惜冒著讓抗爭失控的風險：透過煽風點火、抹黑警察等機構，並將政治暴力原則合法化。福斯新聞提到，在巴黎暴動中，激進份子揮舞著極左翼「學生工會聯合會」（FSE）的紅旗。部分示威者戴著遮住部分臉部的巴勒斯坦阿拉伯圍巾（keffiyeh），走在一面寫有法文「反對帝國主義戰爭」（Contre Les Guerres Impérialistes）的鮮紅色旗幟後方。這是反戰、女性主義與革命左翼組織經常出現的政治標語。布條旗上的字樣為「階級鬥爭！」（Guerre De Classe !），背景則是亮黃色的鐮刀，完全揭露了「共產主義者」身份，激進份子手持印有共產主義鐮刀和錘子標誌的旗幟。並打著反法西斯的名號，佯裝成為被忽視的高中生、親巴勒斯坦組織遭受迫害發聲。法國共產黨也趁此機會推動其政治運動，包括在「停止武裝巴勒斯坦種族滅絕！」的口號下，要求停止向以色列供應武器。在 50 個團體中，「法國穆斯林學生」（EMF）號召追蹤者抗議，爭取青年「尊嚴學習」的權利；而「緊急巴勒斯坦」（Urgence Palestine）的成員則高舉巴勒斯坦國旗，驕傲地走在學生抗議隊伍中。在抗議發源地聖但尼，政黨「共和國土著黨」（PIR）分享了一張年輕人在保羅埃呂雅高中（Lycée Paul Éluard）外的照片，該高中已成為這場動盪的象徵。學生們站在拼出學校名稱的巨大灰色字母前，手持巴勒斯坦國旗。在其他地方，極左翼政黨「不屈法國」的國會議員博亞爾（Louis Boyard）站在巴黎東克雷泰伊大學，與封鎖校園的學生站在一起並揮舞巴勒斯坦旗。