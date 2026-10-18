我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 邀請賴瑞隆委員再次變身「百變隆隆」，化身超人氣的「權志隆」，自己也戴上假髮化身「權志理」。兩人合體帶領全場支持者嗨唱〈超跑情人夢〉，將現場氣氛推向高潮！（圖／市議員候選人張以理提供）

高雄市左營、楠梓區市議員候選人張以理今（18）日舉辦競選總部成立大會，現場湧入近千名熱情鄉親，高雄市長陳其邁也現身力挺，為左楠「唯一子弟兵」張以理拉抬聲勢，展現團結氣勢。張以理也再次發揮「點子王」本色，拿出兩頂粉紅色假髮，邀請市長候選人賴瑞隆再次化身「權志隆」，自己也戴上假髮化身「權志理」。兩人合體帶領全場支持者嗨唱〈超跑情人夢〉，將現場氣氛推向高潮！張以理今天舉辦競選總部成立大會，民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆親自領軍，與立委黃捷、李柏毅、邱議瑩、許智傑、李昆澤，以及高雄市議會議長康裕成、多位議員與在地里長共同到場力挺。陳其邁致詞時大力肯定，張以理過去在市府擔任青年局長期間「出頭」很多，總是能提出極具建設性與創意的市政好點子，堪稱市府的「點子王」。陳其邁稱讚張以理不僅具備極佳的執行力，更充滿細心，精準觀察到左營、楠梓許多年輕家庭的需求，進而提出多項亮眼的嬰幼兒政見。陳其邁深信，未來張以理若順利進入市議會，絕對能為高雄、為左營楠梓帶來嶄新創意與正向動能。陳其邁也特別致贈「天翻地覆」中堂，預祝張以理進入議會後能大破大立，為高雄帶來翻轉性的重大改變！向大家說以理的未來就交給你們了，許下承諾，只要讓以理過關，自己就會唱歌祝賀，會練好歌喉要大家敬請期待！賴瑞隆致詞時表示，自己過去也曾在市府擔任過局長，深知這份工作充滿挑戰，能當其邁市長的局長長達五年，真的非常厲害！要在陳其邁的團隊中歷練五年，是非常不簡單的事。他強調，左營、楠梓正處於高雄快速成長的關鍵角色，需一位具備豐富行政歷練、戰力最強的張以理來協助推動市政。賴瑞隆也強調，張以理是新人，知名度仍有待提升，更需要鄉親的支持與協助。他懇請大家全力相挺，讓張以理這關鍵一席順利過關，共同爭取議會過半，讓高雄的市政建設持續向前。議長康裕成幽默笑稱，張以理真的「出頭」很多，連選舉海報都能變成與民眾互動的創意。她今天也特別替海報上的張以理畫上眼影，換上妝容的以理也很漂亮。她同時拜託鄉親多替新人拉票，支持兼具美感與設計背景的張以理進入議會，為高雄提出更多有創意、有美感的政策與建設。張以理致詞時感性表示，身為新人知名度非常有限，這場選舉相當辛苦，唯有更努力勤跑基層，一步一腳印，讓更多鄉親認識自己、了解自己的理念。他也特別感謝太太、岳母與父親在照顧孩子上的付出，讓他能夠全力投入選戰。身為三寶爸，張以理坦言，一邊跑選舉、一邊照顧孩子，更讓他深刻體會雙薪家庭兼顧工作與育兒的不容易。正因為自己也走過這些日常，他希望未來進入議會，能將這些經歷轉化為具體政策，讓政府成為年輕父母育兒路上的靠山，讓每個家庭在需要幫助時，都能獲得政府的支持。張以理也再次懇請鄉親給他一個機會，讓他進入議會，將心中的理想藍圖化作實際行動，為左營、楠梓及高雄的市民朋友，打造更友善、更安心的育兒環境，一起實現理想生活！活動壓軸更是驚喜連連，張以理再次發揮「點子王」本色，拿出兩頂粉紅色假髮，邀請賴瑞隆委員再次變身「百變隆隆」，化身超人氣的「權志隆」，自己也戴上假髮化身「權志理」。兩人合體帶領全場支持者嗨唱〈超跑情人夢〉，將現場氣氛推向高潮！談到這段充滿創意的橋段，張以理強調，全台歌迷朝聖演唱會的兩大指標場館—高雄巨蛋與世運主場館，正巧都座落於左營區。因此，他高度認同賴瑞隆委員提出的「演唱會經濟3.0」政策，承諾未來進入議會後，將全力支持賴瑞隆未來市長將演唱會經濟擴大升級為「盛事產業」（Event Industry）的願景。他更期盼透過〈超跑情人夢〉的洗腦歌詞，寓意賴瑞隆的選情、自己的選情以及高雄的進步，都能如同歌詞一般跟著鄉親的期盼一起「轟隆隆、衝衝衝」乘風而起，迎向最終勝利！