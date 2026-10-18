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沈伯洋要辦「市長，我不想幹了！」聽公務員心聲

台北市長參選人沈伯洋今（18）日下午舉行「台北大洋流」松山、信義區第二場車掃，最終在民權公園集結開講，針對松信提出四項政見大秘寶，包括「把樹種回來，出門就上山，巨蛋好鄰居，留住好老師」，更表示繼「市長，你給我聽好了！」肥皂箱，接下來要舉辦「市長，我不想幹了！」邀公務員及教師反映第一線面臨的困境，現場彙整問題，作為未來改善的依據。沈伯洋表示，針對許多人抱怨大巨蛋周邊的交通、噪音及散場人潮問題，沈伯洋提出「巨蛋好鄰居」計畫，若上任後將導入AI技術，重新規劃基隆路、忠孝東路周邊交通，包含號誌時相、人車分流，並透過契約，協調營運方針對噪音、疏散提出具體改善措施。此外松山區兒少人口占比達16.2％，家庭最重視的就是兒少能夠快樂、安全的成長。沈伯洋點出，除了「市長，你給我聽好了！」肥皂箱，還要分區舉辦「市長，我不想幹了！」邀請公務員及教師直接反映第一線面臨的困境，現場彙整問題，作為未來改善的依據。而透過衛星影像比對，近2年台北市區減少13.7公頃的樹冠面積，相當於約1.3萬棵樹，而全市人均公園綠地面積約2.9平方公尺，松山信義更僅約1.5平方公尺，顯示市區綠蔭覆蓋明顯不足，沈伯洋則規劃透過「綠蔭計畫」打造都市微森林，把樹種回來；至於信義區象山作為知名觀光景點，則要透過象山登山觀光中心和運動驛站，提升登山休憩的便利性，達到「出門就上山」。而今天恰巧也是重陽節，對於重陽敬老金未來規劃，沈伯洋重申，若當選不只會繼續發重陽敬老金，重點是發放方式要有趣，並達到「敬老」的意義，例如借鏡國外，讓長者錄下想對下一代說的話，甚至放進國家圖書館留存，讓城市可以傳承長者的經驗和記憶，實踐重陽節真正的意義。