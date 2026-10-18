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法國學生抗議活動，在本周末演變成左翼份子煽動的大規模暴力事件，包括知名的拉法葉百貨公司、蘋果專賣店、LV精品等都遭人搶走商品，「零元購」在巴黎街頭上演。許多店家的老闆甚至被暴民攻擊，大量畫面在社群平台上廣傳。根據路透報導，因抗議物價高漲與公共服務倒退的示威演變成多年來最嚴重的暴力動亂之一，導致一名示威者死亡、數千人被捕及數百名警員受傷，全法國於週日陷入震驚與動盪。這場全國性的示威活動於週六迅速失控並演變為暴動。暴徒與警方的衝突遍及全國多個城市，期間有市政廳遭到縱火、店家被洗劫一空，多處建築牆面也佈滿塗鴉。法國內政部長表示，一名抗議者在巴黎示威期間因心臟驟停身亡；全法已有超過 2,000 人被捕，並有 600 多名警務人員受傷。荷蘭企業家德波爾（Tije De Boer）表示，「這裡簡直就像戰區」，他原本帶孩子來巴黎探訪友人，卻因週六的暴動被迫撤離位於示威衝突熱點共和廣場（Place de la République）旁的飯店。激進的暴力份子仍將目標對準公共建築、洗劫奢侈品精品店與超市，並攻擊警用車輛及警員。法國內政部長紐內茲（Laurent Nunez）表示，週六共有數百間商店遭受破壞。巴黎街頭出現大量破碎的櫥窗、燒毀的單車以及滿街噴漆的標語，這場遊行迅速演變成暴力衝突。社群平台上，可見有店家老闆一人抵抗約20名暴徒，試圖拉下鐵捲門阻止暴徒入內，還喊著「我全年都在工作」，試圖勸阻對方打劫，但仍有不少人趁隙闖入，往鐵門裡看去，裡頭已經凌亂不堪。男子也嘗試拉下鐵門，但圍繞著黑衣人不肯離去，虎視眈眈，場面緊張。一間名叫「À La Barrique」的酒吧更被放火焚燒，老闆娘艾琳Aline遭到毆打臉部多處受傷瘀青，她的餐廳被徹底燒毀。這些暴民大舉肆虐商家，在法國尼斯，一間商家店長試圖反擊暴徒，但遭到圍剿，一名蒙面暴徒甚至用腳將店長踹倒，接著其他暴民爭相朝向他丟擲物品，畫面相當混亂。