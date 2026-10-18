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▲ 賴瑞隆承諾持續推動治水、產業與交通建設，呼籲全力拉票、催票，支持市長當選、議會過半，透過中央地方合作延續高雄進步。（圖／翻攝畫面）

▲ 賴瑞隆授旗予旗津後援會長呂啟源。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，今（18）日一連成立「內門、田寮阿蓮後援會」，以及旗津後援會。賴瑞隆承諾持續推動治水、產業與交通建設，呼籲全力拉票、催票，支持市長當選、議會過半，透過中央地方合作延續高雄進步。今天的的三場後援會包括海委會主委管碧玲、立委邱議瑩、許智傑、前內政部長余政憲及地方議員、各地里長等到場力挺。與會人士肯定賴瑞隆具備市府與國會共20年歷練，上任即上工、延續建設並帶領高雄接軌國際。上午內門場中後援會長劉旺昌肯定中央地方合作，讓幸福巴士、長照據點逐步完善；林富寶表示，陳其邁「6年拚8年」，推動內門動物學校，賴瑞隆始終參與高雄轉型，是接棒最佳人選。隨後在田寮阿蓮場，黃太明指出，當地風災豪雨常造成崩塌、阻礙農產運輸，感謝市府支持災後復建，以及賴瑞隆協助爭取3億元治水經費，提醒鄉親「厝蓋一半，不能換師傅」。議員參選人陳琳潔盼以專業改善交通與生活安全，「讓新世代扛起新時代」。邱議瑩、余政憲連續兩天陪同力挺，呼籲地方團結衝高投票率與得票率；賴瑞隆也承諾緊盯農路、水路及產業建設，支持議員當選拚議會過半。下午，賴瑞隆與旗津後援會長呂啟源及13位里長至中洲廣濟宮參拜。李喬如強調，「市政要無縫接軌，市長上任第一天就要能做事」，並回憶2022年疫情期間，陳其邁、賴瑞隆與時任衛福部長陳時中陪旗津鄉親防疫、過年，呼籲支持危難時站在居民身邊的人。簡煥宗表示，賴瑞隆爭取中央經費改善水路、設置防水閘門，並推動海岸設施整建、第二條自來水管線，持續爭取第二條過港隧道規劃，盼鄉親成為「賴瑞隆的分身」，積極催票。管碧玲表示，高雄交通、居住環境與文化持續提升，「下一棒的任務就是接軌國際、邁向世界級城市」，肯定賴瑞隆以前瞻視野讓海洋融入生活、讓世界看見高雄。最後賴瑞隆表示，將運用熟悉地方、市府與中央的經驗，持續改善旗津海水倒灌、排水及觀光環境，並爭取第二條過港隧道。他強調，高雄應打通交通、串聯台南、走向國際。