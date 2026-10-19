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▲A2O Soul討論度不及女團。（圖／翻攝自IG@a2o.soul）

K-Pop教父李秀滿推出新人女團A2O Lite馬上瘋迷全球，現在打開社群滑兩下就會看到她的們新歌〈NEON〉的各種舞蹈挑戰，MV上線6天已經破1500萬次觀看，不過有人提到，除了A2O Lite以外，李秀滿其實還同步推出15人男團A2O Soul，但討論度幾乎為0，官方IG追蹤數更是不到6萬，和A2O Lite的34萬來比少得可憐。最近社群平台怎麼滑都是跟A2O Lite有關的影片，不管是她們的舞蹈，還是其他網紅、舞者Cover的片段，Threads上的熱搜榜第一名也是A2O Lite，不過有人發文提到，其實李秀滿不只公開A2O Lite，也同步推出15人男團A2O Soul，只不過討論度幾乎為0，一查才發現的確有這個團體，但IG追蹤數只有5.7萬，反觀A2O Lite已經有34萬，差距甚遠。還有人調侃李秀滿，「爺爺...你就那麼在乎女團嗎」。A2O Soul最小的14歲，由MOON、SORA 、SEOHA、TEO、GAKU、JUNE、HANSUNG、LUCIEN、SEE-ONE、ALURE、TAI、SONO、ZAI、AYDEN、ZET所組成，共有6名中國籍成員、3名韓國成員、1名泰國成員以及3名日本成員，其中SEE-ONE具有韓國與日本雙重國籍，LUCIEN則有韓國與美國國籍。A2O Soul與A2O Lite是A2O Entertainment同時推出的新人團體，以共享世界觀「Soulite」為主，於同一場聯合出道秀中出道。有趣的是，兩隊的成員並沒有侷限只能在自己的隊伍發展，也可能依照歌曲和概念組成不同的小分隊，或是個人、跨團形式合作，將來是否會出現男女混搭，也是關注焦點之一。只能說K-Pop教父一出手，總能打破眾人眼界。