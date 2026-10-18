他確實有英雄命，但更重要的是他也把握機會，才能成為「真英雄」。從站上打擊局到開轟，他只用時2分45秒，就把自己寫進中職歷史。

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時勢造英雄 曾聖安也把握機會成為真英雄

這一切就像是把舞台，搭建給這位味全龍未來的看板球星，而他也把握英雄命機會，成為真正的英雄。

曾聖安今年陷入低潮 仍舊把握微小機會

味全龍教練團也是功臣 新秀養成是無數失敗、就等待一刻成長

若第五局上發生失誤後，以慣有的「懲罰性調度」換下他，也不可能造就歷史。

或許正如葉君璋所述，一位球員的成長，有時候真的只需要一瞬間，而更多時候，他會經歷的是無數失敗，能否開花結果？一切端看教練團是否願意耐心等待。

中職37年台灣大賽G2，味全龍20歲小將曾聖安第五局上失誤導致失分後，下個半局就用一發石破天驚的418英呎三分砲棒打中信兄弟、也徹底贖罪。曾聖安自出道就靠帥氣長相與高天賦，成為中職新生代中備受矚目的好手，本場賽前，曾聖安進入先發打線時，媒體才訪問到味全龍總教練葉君璋，他笑說不擔心年輕小將會怯場，因為他相信這些高中時期能在平鎮、穀保擔任先發的選手，能夠扛下壓力，結果曾聖安就在第五局上發生差點葬送比賽的接球失誤，導致兄弟先馳得點，曾聖安當下一臉茫然，甚至用手套摀著嘴巴大罵，都展現出高張力下的緊張情緒。但也是因為這次失誤，讓後面這發全壘打顯得更為戲劇性。曾聖安原本是下個半局的第4位打者，不一定會獲得上場機會，結果先是兄弟一壘手陳俊秀失誤，後續蔣少宏安打，才讓第9棒的曾聖安，有上場打擊機會。此外，還有一個連兄弟主帥平野惠一賽後也提到的細節，就是全壘打的前一球，1好2壞情況下，菲力士一顆高位速球，裁判判為壞球，2好2壞、1好3壞天差地別，也是造就曾聖安這發全壘打的關鍵因素，他最後還真的等到最擅長的內角高球，猛力大棒一揮，剩下的就是歷史了。實際上，曾聖安今年陷入低潮，在味全龍全力爭冠環境下，20歲的他整季僅獲得41場出賽、120個打席，機會比菜鳥年還少，打擊率1成67、1轟與12分打點，確實不像是會在台灣大賽一棒定江山的球員，但他就是把握住那微小的機會。最後，味全龍教練團也是背後功臣，在曾聖安今年打擊明顯不在高檔，仍堅持把他帶進台灣大賽，還相信他去年砲轟菲力士的歷史數據，在第2戰就讓他擔任先發，葉君璋賽後受訪時回憶該打席，當曾聖安開轟前的2顆球，都忍住不揮時，「我想說，『哦！他真的長大了！』」