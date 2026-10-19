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▲味全龍前兩戰接連獲勝，力拚繼1999年後，再度以3連勝展開台灣大賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

▲ 台灣大賽中信兄弟打擊受限味全龍隊投手壓制，前兩戰總共只拿下1分。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

中華職棒台灣大賽「龍象大戰」前兩戰由味全龍取得2勝0敗領先，20日在台北大巨蛋登場的第3戰，將成為中信兄弟力挽頹勢的重要關卡。根據聯盟歷史統計，過去9次取得3勝0敗領先的球隊，最終全數封王；若兄弟能搶下首勝、追成1勝2敗，歷史上則仍有三分之一的落後球隊成功逆轉奪冠。味全首戰靠蔣銲先發8局無失分，以3：0完封兄弟；第2戰再憑曾聖安5局下的逆轉3分砲，以3：1拿下勝利，距離隊史第6冠只差兩勝。兄弟若想扭轉系列賽，G3必須先止敗。中職過去9次出現球隊取得3勝0敗領先，最終都由領先方奪冠，至今沒有球隊能從0勝3敗的絕境連贏4場翻盤。味全上一次在台灣大賽取得3勝0敗領先，是1999年對和信鯨。當年前3戰全勝，雖然第4戰被扳回一城，仍以4勝1敗封王，完成隊史三連霸。相隔27年，龍隊再度有機會以3連勝展開總冠軍賽。若能拿下G3，不僅將率先聽牌，也能讓兄弟背負必須連贏4場的巨大壓力。若兄弟能在G3搶下首勝，系列賽情勢就會不同。根據聯盟統計，過去24次總冠軍賽在第3戰後形成2勝1敗局面，領先球隊有16次奪冠，占66.7%；落後球隊則有8次完成逆轉，占33.3%。回顧兄弟隊史，過去5次在台灣大賽陷入1勝2敗落後，僅2001年成功逆轉。當年兄弟象對統一獅打完前3戰以1勝2敗落後，第4戰再輸，陷入1勝3敗絕境，卻從第5戰開始連拿3勝，最終以4勝3敗封王。至於2009、2017、2019及2025年，則都未能從1勝2敗的局面翻身。味全隊史曾於1990、1991及1998年，在前3戰取得2勝1敗領先，其中1990、1998年成功奪冠，1991年則遭統一逆轉。龍象大戰G3將於20日晚間6時35分在台北大巨蛋進行，改由兄弟擔任主場。前兩戰合計只攻下1分的黃衫軍，必須先找到突破龍隊投手群的方法，才有機會把系列賽帶回競爭局面；味全則要延續投手壓制與關鍵一擊，力爭3連勝聽牌。