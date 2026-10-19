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金州勇士新賽季將更加謹慎使用38歲球星柯瑞（Stephen Curry）。總教練科爾（Steve Kerr）坦言，球團準備替多名老將規劃負荷管理，柯瑞可能在部分「背靠背」賽事輪休或縮減上場時間。他更罕見提醒想進場看柯瑞的球迷，購票前務必先確認賽程，以免撲空。科爾受訪時表示：「我要提醒準備買票的球迷留意賽程，先看清楚。因為不只是史蒂芬，我們還有多名老將需要管理，這是我們唯一能走下去的方式。」勇士將依照他的身體狀況、對手、移動距離及前一場出賽負荷，決定是否輪休或限制上場時間。勇士2026至27年球季共有15組背靠背賽程，包括12月28日作客鳳凰城太陽、1月7日主場對底特律活塞、2月10日作客波士頓塞爾提克，以及3月25日主場迎戰多倫多暴龍等「背靠背」第二戰，都可能成為球團安排老將休息的觀察場次。柯瑞已向《舊金山紀事報》表示，依照球團目前制定的身體維護計畫，他有信心新賽季出賽65至70場。勇士刻意放慢他的季前備戰進度，訓練內容也加入水中跑步機等方式，降低膝蓋及關節承受的衝擊。科爾透露，柯瑞開季初期的上場時間也可能低於過去每場約32至34分鐘的標準，球隊希望逐步增加負荷，而非一開始便讓他承擔完整工作量。「我們正在慢慢建立強度。」柯瑞說。勇士的主要目標，是讓他在球季後段及爭奪季後賽席次的關鍵階段維持健康，而不是在開季過早消耗。勇士需要保護的並非只有柯瑞。36歲的格林（Draymond Green）與40歲的霍福德（Al Horford）同樣可能在密集賽程中輪休，教練團將於開幕戰前針對老將的出賽安排擬定初步計畫。尤其勇士目前還受到傷病影響，波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）、巴特勒（Jimmy Butler）及穆迪（Moses Moody）等人缺陣，使健康球員承受更大壓力。球團必須在維持戰績與保護老將之間取得平衡，也代表替補陣容深度將成為新賽季的重要變數。