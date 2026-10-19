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美股費城半導體指數在上週迎來連環重挫，至今指數已連續八個交易日下跌，創2008年10月以來最長跌勢紀錄，也讓周一亞洲股市開盤蒙上一層綠光。這波重挫讓人工智慧泡沫疑慮再起，華爾街分析師怎麼看？根據《財星》Fortune報導，自 OpenAI 於 2022 年底推出 ChatGPT 以來，預示人工智慧（AI）榮景即將走向崩盤的指標列表便居高不下且持續擴增，讓華爾街每一次都忍不住要問終點是否真的近了？每當 AI 晶片巨頭輝達（Nvidia）的市值跨越 2 兆、3 兆、4 兆或 5 兆美元的里程碑時，空頭人士就會拉響警報。AI 巨型雲端服務商（hyperscalers）的瘋狂借貸行為及天文數字般的資本支出計畫，也引發了更多疑慮。OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）去年坦承 AI 泡沫確實存在，到了今年，伊朗戰爭、南韓股市崩盤，以及 AI 公司之間的「循環式」融資交易，更進一步加劇了市場恐慌。然而，企業獲利依然強勁成長，股市最終也一再反彈並屢創歷史新高。當然，交易員持續加碼 AI 的堅持，本身也可能是泡沫的徵兆。華爾街許多人亦承認，好時光總有結束的一天，唯一的懸念在於如何在不把獲利留在檯面上的前提下，繼續騎著 AI 押注這匹馬走多久？如今，市場又多了一個讓人懷疑是否該獲利結算的理由。與輝達密切相關的新型雲端服務公司（neoclouds）CoreWeave股價近期重挫，信用違約交換（CDS）價格則大幅飆升。不過，Solus Alternative Asset Management 策略師格林豪斯（Dan Greenhaus）認為，CoreWeave 並非預示 AI 崩盤即將到來的礦坑金絲雀。他在週五接受 CNBC 訪問時表示：「過去三年來，當每個人都緊抓著每一個新的疲軟跡象、將其視為牛市即將結束的證據時，我們到底已經在礦坑裡折損了多少隻金絲雀？結果大盤無論是科技股還是其他類股卻依然屢創新高。因此，我不認為我們該對目前發生的事情過度解讀，這與過往處理其他新聞頭條並無差別。」不過他也坦言，隨著利率走高，他不認為整個 AI 生態系中的公司能夠無休止地進行融資。格林豪斯解釋，「我不知道現在是否就是臨界點，還是利率再升 25 或 50 個基點才是臨界點。但隨著利率走高，這場建設潮中更具投機性質的邊緣領域將受到質疑，而目前這個對象就是 CoreWeave。」華爾街的其他分析師同樣看到對 AI 的強勁需求，並認為近期的拋售潮是另一次逢低買進的良機。包括美國銀行的長期科技分析師 Tal Liani。他告訴Yahoo財經，「 CoreWeave的股價波動更多是受市場情緒驅動，而非基本面問題。這與他們無力償還債務等無關。這更多是市場情緒驅動，而這種情緒需要轉變。接下來，一如既往，市場會有一段擔憂期。之後，基本面問題才會顯現，也就是營收和盈利增長」。