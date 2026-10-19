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密爾瓦基釀酒人在國聯冠軍系列賽以4勝0敗橫掃洛杉磯道奇，完成跨越一年的「反橫掃」復仇。更不可思議的是，釀酒人今年系列賽的打席數、打數、安打、打擊率及上壘率，竟與去年橫掃他們的道奇完全相同，宛如將劇本原封不動奉還，罕見巧合也在網路引發熱烈討論。道奇去年在國聯冠軍賽以4勝0敗橫掃釀酒人，隨後完成世界大賽2連霸；時隔一年，兩隊再度於國聯冠軍賽碰頭，戰局卻完全顛倒，釀酒人連贏4場淘汰衛冕軍，自1982年後睽違44年重返世界大賽。根據大聯盟官網報導，美國棒球數據專家庫達（Jay Cuda）在社群平台X整理兩次系列賽數據，意外發現2025年的道奇與2026年的釀酒人，不只橫掃戰績同為4勝0敗，甚至有5項進攻數據完全一致。兩支球隊都在4場比賽累積149個打席、128個打數及32支安打，團隊打擊率同為2成50，上壘率也都是3成47。從比賽場數到上壘效率幾乎完整複製，讓大聯盟官網也以「這不可能是真的吧？」形容這組巧合。值得注意的是，在128個打數敲出32支安打，打擊率必然同為2成50；但兩隊連總打席數及上壘率都完全一致，代表保送、觸身球與其他上壘結果也組合出相同效率，才是這組數據最難複製的部分。兩次系列賽並非所有數字都相同。道奇去年轟出6支全壘打、團隊攻擊指數為0.808；今年釀酒人則敲出7轟，團隊攻擊指數0.792。兩隊達成橫掃的進攻方式仍有差異，卻殊途同歸地留下相同打席、打數、安打、打擊率及上壘率。釀酒人今年的7支全壘打由多名球員分攤，米契爾（Garrett Mitchell）貢獻2轟，包爾斯（Jake Bauers）、喬里奧（Jackson Chourio）、康崔拉斯（William Contreras）、杜蘭（Brice Turang）及漢米爾頓（David Hamilton）則各敲1轟。釀酒人的橫掃過程也格外戲劇化，他們4場比賽都曾處於落後，卻每場都完成逆轉，成為大聯盟史上首支在7戰4勝制季後賽中，每一場都曾落後、最終仍完成橫掃的球隊。去年被道奇4連勝淘汰，今年不僅以同樣方式完成復仇，連5項團隊進攻數據都一模一樣。如此精準的「數字鏡像」，即使未必能定義為正式的大聯盟紀錄，也很可能成為季後賽史上最難重現的巧合之一。