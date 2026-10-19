我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平的收藏品行情再創新高。他在2025年東京系列賽開幕戰實際穿著的球衣，於美國時間17日以205萬5700美元（約新台幣6547萬元）成交，正式超越今年世界棒球經典賽（WBC）對中華隊轟出滿貫砲時所穿的日本隊球衣，刷新大谷實戰球衣的公開拍賣最高紀錄。這件灰色道奇客場球衣來自2025年3月18日，道奇在東京巨蛋以4比1擊敗芝加哥小熊的開幕戰。這不只是大谷該季首戰，也是他旅美後首次在日本參加正式大聯盟比賽。大谷該役5打數敲出2支安打、跑回2分，並擊出道奇新球季的第一支安打。根據拍賣平台The Realest資料，日本當地有超過2500萬人收看比賽，成為日本史上收視人數最高的大聯盟賽事。這件球衣經由大聯盟官方認證，並完成比賽影像比對，大谷本人也以漢字簽下「大谷翔平」，另外寫上「Opening Day Tokyo Series」、「GU 3-18-25」及「25 NL MVP」等字樣，分別代表東京系列賽開幕戰、2025年3月18日實戰使用，以及2025年國聯年度MVP。這件球衣的另一項特殊之處，是背面保留金色大聯盟標誌「Gold MLB Logoman」。大聯盟自2025年起，讓前一季主要獎項得主在球衣上使用黑金配色標誌，大谷則是因2024年奪下國聯MVP而獲得這項資格。由於東京系列賽是2025年大聯盟例行賽最早開打的比賽，這也成為史上第一件在正式大聯盟賽事亮相的金色標誌球衣。大谷後來穿過的部分金色標誌被取下，製作成Topps Chrome系列的限量球員卡；但本次拍賣的標誌仍完整縫在球衣上方，沒有被裁切或與戰袍分離，使它兼具歷史性及完整性。大谷今年代表日本參加2026年WBC，3月6日面對中華隊時轟出滿貫全壘打，單場4打數3安打、貢獻5分打點，幫助日本以13比0獲勝。他在該場穿著的日本隊球衣，之後以150萬10美元成交，一度創下大谷球衣的公開拍賣紀錄。如今東京系列賽球衣以205萬5700美元售出，價格多出超過55萬美元，短短約7個月便將大谷自己的紀錄再向上推升。即使道奇本季止步國聯冠軍賽，大谷季後賽表現也不如預期，仍未影響收藏市場對其歷史物件的需求。這件球衣結合首次在日本出戰大聯盟正式賽、首件金色標誌戰袍、實戰使用及漢字簽名等多項唯一性，也使價格突破200萬美元。大谷在同一場比賽穿著的New Balance「Ohtani 1」球鞋，先前也由The Realest以44萬55美元（約新台幣1428萬元）成交，價格接近原紀錄的5倍，創下棒球實戰鞋公開拍賣最高價。光是大谷東京開幕戰的球衣與球鞋，成交價合計已接近250萬美元，也再次反映他的收藏價值不只來自場上成績，更建立在日本市場、全球知名度與物件稀有性之上。