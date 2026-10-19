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▲2026台灣匹克球積分巡迴賽新北站吸引超過千人參賽，選手橫跨兒童、學生、長輩及聽障好手，展現匹克球（Pickleball）容易入門及跨世代參與的特色。（圖／主辦提供）

▲理事長陳柏潤（左）與副理事長張英棋都是匹克球愛好者。（圖／主辦提供）

2026台灣匹克球積分巡迴賽最終站17、18日在新北市林口高中登場，兩天吸引超過千人參賽，選手年齡橫跨8歲至50歲以上，從親子、大學生到銀髮族及聽障選手都踏上球場。其中重度聽障好手邱弈偉今年已在美國、加拿大國際賽摘下3金1銀，更將代表台灣參加聽奧列為下一階段目標。由台灣職業匹克球大聯盟舉辦的積分巡迴賽今年首度登場，自4月起先後造訪高雄、嘉義、苗栗及新竹，第五站移師新北，11月還將舉行年終積分邀請賽。每站參賽人數至少達600人，新北最終站更突破千人，反映匹克球在台灣迅速成長。聯盟理事長陳柏潤表示，過去台灣各地雖然都有匹克球賽事，卻多為一年一度的盃賽，「常常比完就是明年見，我和團隊希望打造不一樣的東西，因此決定用積分巡迴賽的方式進行。」接觸匹克球已有6年的陳柏潤回憶，早期台灣匹克球場地稀少，球友經常必須與其他運動項目共用甚至爭取場地。如今巡迴賽從南到北舉行，不少選手跟著賽事移動，各地球友的參與度也超乎預期，尤其嘉義與新竹站最令主辦單位驚喜。邱弈偉與莊哲瑋是巡迴賽每站必到的固定搭檔。邱弈偉日前赴美國及加拿大參加聽障匹克球錦標賽，合計帶回3金1銀，儘管受到重度聽障影響，仍在場上展現出色競爭力。邱弈偉1歲半時因發燒導致聽力受損，求學階段選擇進入一般學校，也因此學會讀唇語。比賽時，他主要依靠視覺追蹤球路與隊友動作，「聽不到確實會有些困擾，必須非常專心看球，如果場地比較暗，判斷起來就會更加困難。」他過去曾接觸網球、羽球及桌球，後來發現匹克球融合3種運動的特色，因此一路投入至今。即使不習慣配戴助聽器，他仍找到適合自己的比賽方式，並喊出未來代表台灣參加達福林匹克運動會，也就是聽奧的目標。莊哲瑋並非聽障選手，兩人兩年前在屏東參賽時認識，之後經由教練黃俊榮牽線成為搭檔。即使莊哲瑋住在高雄、邱弈偉人在台北，仍會把握時間共同訓練。莊哲瑋表示，兩人在場上的溝通並非問題，「只要說話速度慢一點，搭配更多肢體動作，他都能理解。」兩人透過手勢、位置移動與長期練習建立默契，也證明聽力差異並不妨礙共同參賽。除了舉辦積分巡迴賽，聯盟今年也與新北市政府合作，將匹克球帶進22所學校，累計已有超過6600名學生實際體驗，團隊也前往偏鄉推廣，希望從基層擴大參與人口。陳柏潤表示，最令他感動的是活動結束後，孩子還會追問團隊何時再來，「希望先從培養小朋友的興趣開始，再逐步發掘並培養未來選手。」匹克球（Pickleball）因場地需求較小、規則容易理解，近年快速風靡全球。微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、NFL傳奇球星布雷迪（Tom Brady）都是知名愛好者或投資人；特斯拉（Tesla）也曾與球具品牌Selkirk合作研發350美元的碳纖維高性能球拍，限量商品推出後不到3小時便售罄。這項運動在美國2025年已有約2430萬人參與，相關產業也獲得2.25億美元大型投資，顯示匹克球正從休閒活動逐漸發展成具備職業賽事、裝備市場與商業價值的新興運動。