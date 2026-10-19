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▲邱弈偉（左）與莊哲瑋相隔台北、高雄，仍把握時間共同訓練，並透過手勢與肢體動作建立場上默契。（圖／主辦提供）

▲1. 台灣職業匹克球大聯盟（Taiwan Major League Pickleball，TMLP）希望透過積分巡迴賽及校園、偏鄉推廣，擴大台灣匹克球參與人口。（圖／主辦提供）

▲理事長陳柏潤（左）與副理事長張英棋都是匹克球愛好者。（圖／主辦提供）

1歲半因發燒失去聽力，求學期間曾因不被理解而缺乏自信，邱弈偉後來透過烘焙與匹克球重新找到人生方向。他接觸匹克球僅3個月便在首場比賽奪冠，今年更靠募資完成出國夢，在美國、加拿大賽事帶回3金1銀，下一個目標是披上台灣戰袍，站上達福林匹克運動會舞台。由台灣職業匹克球大聯盟（TMLP）舉辦的2026台灣匹克球積分巡迴賽最終站，17、18日在新北市林口高中舉行。這項近年風靡全球的運動，不只吸引不同年齡層參與，也讓聽障選手邱弈偉找到展現自己的舞台。邱弈偉1歲半時因發燒導致聽力受損，之後沒有進入啟聰學校，而是在一般學校的特教班就讀。求學過程中，他曾經歷不被理解、缺乏自信的艱難時期，直到透過烘焙及運動，才逐漸發現自己的能力。「我的手很巧，也非常注重細節。」邱弈偉透過教練黃俊榮翻譯表示，自己在國、高中時期曾拿下全國聽障烘焙杏仁膏蛋糕裝飾冠軍，「當時是以美人魚為主題，到現在仍是我的得意之作。」除了烘焙，運動也成為邱弈偉建立自信的重要力量。他曾練習3年網球，也接觸過羽球及桌球，後來因緣際會認識匹克球，立刻被這項運動吸引。「匹克球融合了網球、羽球和桌球的特色，讓我越打越有興趣。」邱弈偉表示，自己練習僅3個月，第一次參加比賽就拿下冠軍，之後又在宜蘭、新竹等賽事奪金，也因此與目前的男雙搭檔莊哲瑋結緣。在國內逐漸打出成績後，邱弈偉並未因此滿足。今年他決定前往北美，挑戰美國及加拿大的聽障匹克球錦標賽，卻先遭遇經費不足的現實問題。經濟並不寬裕的邱弈偉，為了籌措旅費四處尋求協助，最後在黃俊榮建議下發起募資，獲得親友、同事及民眾支持，順利踏上夢寐以求的國際賽場，最終從兩站賽事帶回3金1銀。「籌錢的日子真的很辛苦，但非常感謝大家幫忙，同事也給了我很多支持與鼓勵。」邱弈偉表示，出國比賽一直是自己的夢想，如今只是完成第一步，「我最大的目標，是代表台灣參加聽障奧運，也就是達福林匹克運動會！」台灣匹克球積分巡迴賽今年已完成5站，邱弈偉每站必到，目前也有機會取得11月台北年終賽資格，繼續累積比賽經驗。莊哲瑋兩年前在屏東比賽認識邱弈偉，之後經黃俊榮牽線組成搭檔。儘管一人住在高雄、一人位於台北，莊哲瑋只要有空便會北上合練，逐步培養默契。「其實只要說話速度慢一點，在場上增加一些肢體動作，他都能夠理解。」莊哲瑋表示，自己雖然原本就有聽障朋友，卻是第一次與聽障選手搭檔參賽，沒想到兩人很快便打出成績。黃俊榮除了擔任教練，也在場邊協助翻譯。他過去是網球選手，坦言選手時期並未打出亮眼成績，但在遇見邱弈偉後，看見對方的天分與努力，決定全力協助他追逐夢想。「我很想幫這個孩子完成他的夢想，沒想到在這個過程中，也成就了我的夢想。」黃俊榮說。TMLP理事長陳柏潤表示，這些年看見許多球友透過匹克球挑戰人生、建立自信，正是團隊持續推廣這項運動的動力。陳柏潤透露，團隊過去曾前往偏鄉推廣匹克球，孩子們即使頂著烈日，仍在場上揮汗練習，活動結束後還不斷追問下次何時再來。