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▲李曜宇與陳宥安（圖）同場完成雙十，成為LJES維持禁區優勢、拿下開季2連勝的關鍵。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲LJES球員必須從校內260公分兒童籃框，適應正式比賽使用的305公分籃框，教練張哲維更重視球員的態度與場上判斷。（圖／U19籃球聯盟提供）

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季，18日在台灣師範大學公館校區進行U12第4組賽事。以去年U10甲組冠軍班底為主的LJES，靠李曜宇與陳宥安雙雙繳出「雙十」，終場以40：30擊敗Gladiators（角鬥士），收下開季2連勝。LJES是新北市鷺江國小的英文縮寫，陣中多數球員上季曾奪下U10甲組冠軍，如今升上五年級，也開始面對更高強度的比賽。LJES此役一路保持領先，最多曾將差距擴大至18分，但總教練張哲維並未只看勝負，反而更在意球員面對半場陣地戰時的觀察及判斷。「今年的第一課就是半場進攻的處理球，這也是我們持續報名參賽的目的。」張哲維表示，球員體能及轉換速度都具備優勢，快攻也能製造威脅，但進入需要閱讀防守的系統戰，仍有許多需要學習之處。LJES在第四節一度遭角鬥士追近比分，球員防守時「看球不看人」的問題，也讓張哲維不斷在場邊大聲提醒。除了比賽經驗，籃框高度也是小球員必須適應的課題。張哲維指出，鷺江國小平時使用高度260公分的兒童籃框，聯賽則採用一般305公分籃框，球員在投籃力量及出手角度上都得重新調整。「所以我不要求他們一定要得分，投不進也沒有關係，但態度必須正確。」張哲維說，即使球員發生失誤，也要從過程中學會觀察及修正，而不是只在意比賽結果。LJES能夠保持領先，兩名鋒線李曜宇與陳宥安扮演關鍵角色。李曜宇攻下13分、13籃板，陳宥安也貢獻13分、12籃板，兩人同場完成雙十。其中李曜宇靠著充沛體能及個人持球能力，不斷衝擊對手防線。不過，他賽後對自己的表現並不滿意。「我覺得今天打得不好，腦袋有點空白，很多球都沒有放進，可能是天氣太熱了。」李曜宇靦腆地表示，儘管教練強調投不進沒關係，他對自己的場上表現仍有要求。李曜宇從二年級開始接觸籃球，三年級考進校隊，家中也架設小籃框供他練習。不過，他與籃球的緣分其實早在幼稚園便已開始。李曜宇笑說：「那時候學校有兒童籃框，可是沒有籃球，我就每天拿石頭或其他東西一直往裡面丟。」李曜宇身穿35號球衣，最初是受到NBA球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）影響。不過，他最近又迷上雷霆球星「SGA」吉爾傑斯－亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），也開始模仿偶像變換速度及突破節奏的打法。「我覺得他變換節奏很厲害，可以一直騙到犯規、一直站上罰球線。」李曜宇說。