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▲三上悠亞跳閃身步毫無包袱。（圖／翻攝自IG@yua_mikami）

前日本AV女優三上悠亞2025年底來台發展，加盟夢想家啦啦隊Formosa Sexy，來台灣發展後的她，形象大轉變，近來在IG曬出大跳爆紅舞步「閃身步」的影片，只見她超放得開，搖頭晃腦模樣，吸引超過11萬人點讚，還有人說沒看過這樣的三上悠亞，台灣人要負一半的責任。三上悠亞在IG上傳一支15秒影片，她穿著黑色長袖帽T，綁著公主頭，看起來是剛收工的模樣，在影片中她大跳閃身步，毫無偶像包袱，還配合音樂搖頭晃腦，讓頭髮隨意地打在臉上，連自己都忍不住笑出來。三上悠亞去年加入職籃啦啦隊後，獲得年度人氣啦啦隊員，今年再次續約，球團也很看重她的影響力，本賽季17日、18日，以及11月25日、27日，和明年的3月13日、14日都能看到她在場上應援。然而，三上悠亞先前因服裝問題，在場上熱舞差點走光，令人看得膽戰心驚，也意外掀起一波討論。