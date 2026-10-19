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張秀卿日前公開與小12歲的第二任丈夫王國贊在3年前就已經離婚，坦言對方有債務問題，自己也曾借出3400萬元給對方，昨日她出席雲林劉建國虎尾競選總部成立大會，唱到一半不禁潸然淚下，然而張秀卿的第一任老公林宏銘得知此事也發聲，直呼張秀卿是勇敢的人，不會輕易被打倒。昨日張秀卿到雲林站台劉建國的造勢活動，她也大方談論近期發生的事，忍不住數度哽咽，讓台下歌迷都聽哭了，不斷高喊「秀卿加油」，她則擦乾眼淚說，一定會面對現實，繼續努力。根據《鏡報》指出，張秀卿的「警察歌手」前夫林宏銘聽聞此事，認為大家都是成年人了，遇到什麼事就去面對，張秀卿一定是不想讓大家擔心才低調離婚，「她很堅強，不會這麼容易被打倒的。」兩人離婚後也很少直接聯繫，都是透過女兒林莉傳話。林宏銘過去曾是警察、歌手，現在則投入墾丁里長選舉，也是在父母的鼓勵下，才決定參選里長，投入基層服務。張秀卿在臉書寫下長文聲明，提及與前夫王國贊在3年前就已經離婚，關於他的相關債務，自己也是受害者，前後借出3400萬元，張秀卿無奈，「當初是因為出於他誠懇的態度，我想幫忙他度過難關，但沒想到我的善心，最後竟讓我變成最大的苦主！」希望前夫能勇於面對自己的債務，讓債權人都能得到完善的結果。