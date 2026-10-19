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「台灣第一美女」蕭薔近期參加中國節目《浪姐7》（《乘風2026》）再次受到許多關注，跟她認識超過30年的導演伍宗德，近期受訪時公開了蕭薔過去的投資心法，表示她在疫情期間加減買了中國、新加坡的股票基金，結果慘賠8000萬元，改買黃金後回本了超過5000萬元。伍宗德近日受訪時透露，蕭薔在5年前疫情時買了中國、新加坡的基金股票，並且把錢交給了經紀人操作，不過因為沒有好好管理，導致大賠錢8000萬元，當時蕭薔還難過地訴苦說：「為何我投資都這麼慘？」後來伍宗德從新加坡找來理財顧問，教她察覺市場趨勢與資產配置，後來蕭薔在3年半前開始改買黃金、 黃金存摺，配合上最近金價高漲，蕭薔已經大回本5000萬元；至於房地產投資，蕭薔則相對保守，她目前只有在台北松德路持有自己住的房產，沒有房地產遍地開花。除了理財經歷，蕭薔近期參加的《浪姐7》，她宣布把節目報酬都捐給中國公益團體，被許多台灣網友罵，伍宗德也幫她澄清，她在參加節目前就已經捐了數百萬元給台灣的公益團體，希望大家不要謾罵這位長期投身在公益的人。