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選擇權市場出現大額押注 投資人看好VIX續漲

熱門交易9成為買權 避險需求明顯升溫

科技巨頭財報接力登場 美股面臨關鍵考驗

美國人工智慧（AI）概念股遭遇賣壓，拖累那斯達克指數重挫2%，創下6月5日以來最大單日跌幅，市場恐慌情緒也迅速升溫。被視為美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）一度突破22，為4個月來首見。選擇權市場更出現多筆百萬美元級交易，顯示部分投資人正押注美股波動將持續擴大，甚至可能迎來更深一波修正。根據美國財經媒體CNBC報導，AI相關股票近期接連走弱，加上市場擔憂新興雲端運算服務供應商CoreWeave的營運前景，導致科技股賣壓加劇。CoreWeave股價單日暴跌13%，那斯達克指數也下挫2%。隨著科技股重挫，衡量標普500指數未來30天預期波動程度的VIX指數快速攀升，一度站上22，反映投資人對短期市場風險的擔憂明顯增加。值得注意的是，VIX選擇權市場近期出現多筆大額買權交易，顯示部分投資人預期市場波動將持續升高。其中，一名交易者斥資170萬美元（約新台幣5400萬元），買進9200口11月18日到期、履約價20的VIX買權；另投入110萬美元（約新台幣3500萬元），購入1萬2500口同日到期、履約價23的買權。這類交易可在VIX期貨價格上漲時受益，反映交易者預期11月中旬市場仍可能維持高度波動。市場分析機構SpotGamma創辦人、CNBC撰稿人科丘巴（Brent Kochuba）指出，VIX快速攀升，加上相關選擇權交易量明顯增加，顯示交易員可能正在了結10月的部位，並將避險操作轉向11月，以防範美股出現更大幅度下跌。他也特別提到，市場已出現數筆金額超過100萬美元的11月VIX買權交易。統計顯示，在週五（16日）交易量最受關注的10種VIX選擇權契約中，有9種為買權，其中6種的履約價高於VIX初步飆升後回落的水準。這9種買權的權利金交易總額接近2700萬美元（約新台幣8.6億元），約占當天VIX選擇權整體權利金交易額的36%。這些數據顯示，市場對未來波動升高的避險需求正在增加。不過，買進VIX買權也可能是既有投資組合的風險管理操作，並不代表所有交易者都認定美股即將崩跌。市場接下來將迎來重要考驗，特斯拉（Tesla）、SpaceX及Meta等企業預計於下週公布財報，投資人將密切關注科技企業的營運表現及未來展望。在AI概念股估值與企業支出規模持續受到檢視之際，相關財報能否支撐市場對科技產業的成長預期，將成為左右美股走勢的重要因素。