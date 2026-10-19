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薔琵颱風今、明達巔峰

！吳德榮：路徑可能撲向台灣

▲根據氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，薔琵正在關島西方海面，向西北西朝臺灣東部海面前進，未來將持續增強、擴大，預計今、明達到巔峰。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三東北季風轉雨！光復節連假遇薔琵

▲中央氣象署發布未來一週天氣預報，週五（23日）起則須留意薔琵颱風及其外圍環流帶來的風雨影響。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風持續增強擴大，根據氣象專家吳德榮表示，，絕不可小覷。同時，本周光復節連假天氣也將受薔琵影響，周五、六（23日、24日）各地風雨劇烈天氣將受颱風是否登陸影響，周日（25日）颱風才逐漸遠離。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，根據氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，薔琵正在關島西方海面，向西北西朝臺灣東部海面前進，未來將持續增強、擴大，預計今、明達到巔峰。針對薔琵颱風最新路徑，吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）系集模式顯示，第6、7天的模擬路徑、大多繼續向西北西撲向台灣，中心登陸或通過臺灣近海皆有可能。雖然薔琵接近台灣的過程中會逐漸減弱，但強度仍強，其強風豪雨的威脅、絕不可小覷。因模式會持續調整。針對本周天氣，吳德榮表示，今、明兩天西半部晴朗穩定，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨的機率；各地白天氣溫偏高，日夜溫差大，為「秋老虎」型態。今日各地區氣溫，北部20至35度、中部21至36度、南部22至36度、東部18至34度。吳德榮說，周三（21日）下午起東北季風增強，迎風面轉有雨，周四（22日）迎風面雨勢逐漸增大，背風面影響輕微，氣溫逐日下降。周五、六（23日、24日）受薔琵影響、各地風雨的劇烈程度與其路徑是否登陸有關。周日（25日）薔琵漸遠離，風雨停歇、天氣好轉。