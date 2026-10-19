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日本前AV女優三上悠亞去年加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，成為台灣職籃最強外援之一，不過17日她在應援時，疑似因為胸前布料太少，害她差點走光。在球場上差點走光的啦啦隊女孩可不止三上悠亞，國王啦啦隊「Queens」的廷廷（鄭羽廷），一次應援時胸口蝴蝶結鬆脫，幸好衣服夠緊，她可以及時綁回去險於走光。今年6月，廷廷在IG公開一段「「跳舞到一半，衣服快掉了怎麼辦？」影片，但她是一個專業的啦啦隊，因此她有一套屬於自己的解決方式，同時告訴了網友如果啦啦隊碰到這種狀況該如何是好。她表示應該是跳舞震胸時，不小心把胸口的繩結給震掉了，但幸好衣服夠合身，也不是靠蝴蝶結來支撐在胸口，因此廷廷邊走為，一邊伸手把蝴蝶結給綁回來，順利撐過這次舞台事故。現在許多啦啦隊都會穿著比較緊身、暴露的服裝，若是衣服位置沒有調整好，其實是很容易走光的，其中也包括三上悠亞，日前應援時因為胸前布料太少，擋也兩不住胸部，邊跳感覺胸部也要跳出來，讓她一直伸手拉衣服，畫面曝光後在社群掀起許多討論。