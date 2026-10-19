我是廣告 請繼續往下閱讀

馬克宏全國演說痛批暴力 必要時禁止示威

市政廳遭縱火鐘樓倒塌 巴黎街頭宛如戰區

▲建於19世紀的法國中部利摩日（Limoges）市政廳遭人縱火，猛烈火勢導致屋頂及鐘樓倒塌，建築幾乎遭到摧毀。（圖／路透社／達志影像）

家樂福50家門市受損 企業損失達數千萬歐元

總統大選倒數 極右、極左陣營互相指責

法國因物價高漲及公共服務品質下降爆發大規模示威，卻演變成近年最嚴重的暴力動亂之一。全國多座城市出現商店洗劫、公共建築縱火及警民衝突，造成2400人遭逮捕、近千名警員受傷。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）18日發表全國電視演說，痛批暴力行為令人感到「憤怒與羞恥」，強調所有參與洗劫及破壞的人都必須承擔責任，政府必要時也將禁止特定示威活動。綜合路透社、美聯社報導，法國17日爆發全國性示威，抗議生活成本持續上漲、公共服務品質下降及學校環境惡化。法國政府估計約55萬人參與，工會及主辦單位則稱人數高達80萬。儘管多數民眾和平遊行，部分激進團體及趁亂滋事者卻在巴黎、馬賽、里昂等城市破壞商店、縱火及攻擊警察，導致局勢迅速失控。法國內政部長努涅斯（Laurent Nuñez）表示，17日的暴力事件造成全國2400人遭警方逮捕，近1000名警員受傷。巴黎警方則指出，首都地區有855人被捕，其中557人遭到拘留。馬克宏18日召開緊急會議，與政府高層討論應對措施，隨後透過電視向全國發表演說。他表示，看到各地暴力畫面時，許多人都不禁質疑，究竟是什麼原因讓法國人如此破壞自己的國家，「沒有任何事情可以合理化、解釋或原諒這些行為。今晚，我們所有人都感到憤怒與羞恥。」馬克宏強調，和平示威者提出的訴求具有正當性，不應與刻意製造混亂的暴力分子混為一談。他將部分暴力事件歸咎於激進極左派團體及趁亂犯罪者，並警告洗劫商店的人必須賠償損失，企圖破壞共和國秩序者也將受到追究。儘管部分右翼政治人物要求宣布緊急狀態，馬克宏並未採取這項措施，但已指示地方行政首長與市長合作，未來數週加強保護公共建築及商家，必要時可禁止特定示威活動。這波暴力事件中，法國中部利摩日（Limoges）市政廳受損尤其嚴重。這棟建於19世紀的歷史建築遭人縱火，猛烈火勢導致屋頂及鐘樓倒塌，建築幾乎遭到摧毀。上維埃納省地方官員表示，暴徒闖入市政廳時，建築內仍有民選官員、員工、保全及民眾，卻依然蓄意縱火，行徑極為嚴重。利摩日市長蓋蘭（Guillaume Guérin）指出，當時建築內的人員都擔心自身性命安全，並批評中央政府部署的警力不足。他警告，如果政府未提供足夠經費修復市政廳，不排除辭職。巴黎共和國廣場周邊同樣滿目瘡痍，商店櫥窗碎裂、街道散落玻璃及遭挖起的鋪路石，廣場中央象徵法國共和國的瑪麗安娜雕像，其基座也遭到破壞。一名帶著孩子到巴黎旅遊的荷蘭企業家表示，暴動迫使他們撤離共和國廣場附近的飯店，現場景象「簡直像戰區」。18日下午，巴黎共和國廣場再度聚集數百名示威者，部分人士焚燒腳踏車及垃圾桶，警方則出動催淚瓦斯驅散群眾。馬賽也再度傳出衝突，警方介入阻止商店遭洗劫。這波動亂造成法國零售業重大損失，數百家商店遭到破壞或洗劫，受害店家遍及精品店、超市及其他零售門市。法國零售巨頭家樂福（Carrefour）執行長龐帕德（Alexandre Bompard）透露，旗下共有50家門市受損，其中20家遭到洗劫，財物損失高達數千萬歐元。法國經濟部長勒斯屈爾（Roland Lescure）承諾協助受害商家，強調破壞者必須賠償損失，並為製造混亂的行為負責。此外，這波示威也傳出嚴重傷亡。巴黎一名示威者因心臟驟停身亡，檢方已介入調查；東部米盧斯（Mulhouse）一名17歲少女在示威期間受傷，失去一隻眼睛，聖艾蒂安（Saint-Étienne）也有一名年輕示威者失去手掌，相關案件均已展開調查。由於警方近期使用手榴彈及其他鎮暴武器的方式引發爭議，這些傷害事件也使執法手段再度受到檢視。隨著法國將於2027年舉行總統大選，這波動亂也讓各政治陣營的對立進一步升高。極右派國民聯盟領袖勒潘（Marine Le Pen）批評馬克宏政府疲弱無能，強調暴力不是表達意見的方式，破壞也不能成為政治訴求。極左派「不屈法國」領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則指責政府未正視學生及勞工的不滿，卻也強調支持抗議的人不應參與洗劫或破壞。美國總統川普（Donald Trump）則在社群平台Truth Social發文稱「法國正在燃燒」，並將動亂與移民問題連結，呼籲法國關閉邊境。不過，法國當局並未提出證據顯示移民與這波暴動存在直接關聯，而是將部分暴力事件歸因於激進極左派團體及趁亂洗劫的犯罪者。法國民眾對高物價、公共服務衰退及政府施政的不滿持續累積，如今大規模示威演變成全國性暴力衝突，不僅衝擊社會秩序，也為馬克宏任期最後階段及明年的總統大選增添更多政治變數。