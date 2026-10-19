薔琵颱風持續增強變胖，路徑朝西北西方向前進，最快周四發布海上颱風警報，將於周五、周六最靠近台灣。根據氣象署「120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，「基隆市、宜蘭縣、台北市、花蓮縣」4縣市都已突破或達50%暴風侵襲率，其中基隆最高達52%，不過是否對各地造成威脅仍根據後續路徑而定。同時，氣象專家林得恩表示，薔琵颱風有機會打破今年維持強颱的最長時間，呼籲民眾提早做好防颱準備。
薔琵颱風暴風侵襲率上升！4縣市破50%：基隆最高52%
中央氣象署最新預測，薔琵颱風「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，部分縣市機率相較昨日再上升，其中基隆市達52%、宜蘭縣50%、台北市50%、花蓮縣50%，4縣市都已突破或達50%侵襲機率。
另外還有多縣市與地區侵襲率達40%，包括新北市49%、桃園市47%、新竹市43%、新竹縣44%、苗栗縣40%、綠島42%。中南部縣市則較低，介於23%至37%區間。
薔琵颱風最新動態！今將達巔峰：最快周三、周四發海警
根據氣象署表示，薔琵颱風今日2時的中心位置在北緯13.7 度，東經 140.3 度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑200公尺。
氣象署預估，薔琵颱風將在今日達到強度巔峰，並可能於周三、周四發布海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報，則需依照後續路線而定。
持續增強變胖！薔琵颱風將打破紀錄：恐成今年對台灣有影響強颱
根據氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，2026年截至目前為止，西北太平洋及南海海域已經有29個颱風生成，數量比起年平均的25至26個還多，其中強烈颱風就佔9個，分別為辛樂克、米克拉、巴威、白海豚、沙德爾、舒立基、彩雲、小熊及目前朝向台灣前進的薔琵。
林得恩強調，薔琵颱風有機會打破今年維持強烈颱風強度等級的時間最長，可能超過6至7天時間，以及對台灣有直接影響的強颱紀錄，且薔琵颱風強度還在增強，暴風圈半徑也還在擴大當中。不過根據以往經驗，秋颱路徑及強度變化通常最難捉摸，呼籲民眾提早做好防颱準備。
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中央氣象署最新預測，薔琵颱風「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，部分縣市機率相較昨日再上升，其中基隆市達52%、宜蘭縣50%、台北市50%、花蓮縣50%，4縣市都已突破或達50%侵襲機率。
另外還有多縣市與地區侵襲率達40%，包括新北市49%、桃園市47%、新竹市43%、新竹縣44%、苗栗縣40%、綠島42%。中南部縣市則較低，介於23%至37%區間。
根據氣象署表示，薔琵颱風今日2時的中心位置在北緯13.7 度，東經 140.3 度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑200公尺。
氣象署預估，薔琵颱風將在今日達到強度巔峰，並可能於周三、周四發布海上颱風警報，至於是否發布陸上颱風警報，則需依照後續路線而定。
根據氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，2026年截至目前為止，西北太平洋及南海海域已經有29個颱風生成，數量比起年平均的25至26個還多，其中強烈颱風就佔9個，分別為辛樂克、米克拉、巴威、白海豚、沙德爾、舒立基、彩雲、小熊及目前朝向台灣前進的薔琵。
林得恩強調，薔琵颱風有機會打破今年維持強烈颱風強度等級的時間最長，可能超過6至7天時間，以及對台灣有直接影響的強颱紀錄，且薔琵颱風強度還在增強，暴風圈半徑也還在擴大當中。不過根據以往經驗，秋颱路徑及強度變化通常最難捉摸，呼籲民眾提早做好防颱準備。