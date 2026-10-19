我是廣告 請繼續往下閱讀

坦帕灣光芒距離世界大賽只差1勝！美聯冠軍賽G5今（19）日在克里夫蘭登場，光芒靠先發右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）主投7局僅失1分，加上打線在開賽前3局各攻下1分，終場光芒以3：1擊敗守護者，拿下2連勝，系列賽取得3勝2敗聽牌優勢，接下來將帶著晉級機會返回主場，力拚自2020年以來的首張世界大賽門票。光芒開賽就向守護者先發左投梅西克（Parker Messick）施壓，迪亞茲（Yandy Díaz）率先敲出中外野二壘安打，維拉德（Ryan Vilade）選到保送後，辛普森（Chandler Simpson）再以內野安打填滿壘包。兩出局後，德盧卡（Jonny DeLuca）選到保送，擠回迪亞茲，幫助光芒取得1：0領先。2局上，威廉森（Ben Williamson）與迪亞茲接連敲安，阿蘭達（Jonathan Aranda）再以左外野安打送回威廉森，將比分擴大為2：0。梅西克雖接連三振維拉德、卡米內羅（Junior Caminero）止血，仍未能繼續投下去。梅西克此役用57球只投2局，被敲5支安打，送出3次三振、2次保送，失掉2分自責分，守護者從第3局就必須啟動牛棚接力。3局上，光芒面對接替的赫林（Tim Herrin）持續進攻，辛普森先敲出右外野二壘安打，再成功盜上三壘。德盧卡滾地球出局後，希克斯（Liam Hicks）擊出中外野安打，送回辛普森，幫助光芒以3：0擴大領先差距。赫林投了1局，被敲3支安打、失1分，沒有三振或保送；守護者隨後靠阿姆斯壯（Shawn Armstrong）、薩布羅斯基（Erik Sabrowski）等投手壓住光芒攻勢，打線卻始終未能追回差距。相較於守護者提早換投，拉斯穆森前5局僅被敲1支安打，沒有失分，讓球隊一路維持領先。守護者直到6局下才突破封鎖，關（Steven Kwan）與拉米瑞茲（José Ramírez）接連敲安，形成一、三壘有人。德勞特（Chase DeLauter）隨後擊出一壘方向滾地球，送回關，將比分追至1：3；不過艾戴爾（Jo Adell）擊出內野飛球出局，未能延續攻勢。7局下，勞（Nathaniel Lowe）雖率先敲安，拉斯穆森仍讓巴札納（Travis Bazzana）擊出界外飛球出局，再讓貝利（Patrick Bailey）擊出雙殺打，守住兩分領先。他以95球完成7局，被敲4支安打，送出6次三振、1次保送，僅失1分自責分。光芒前一戰以7：3獲勝，將系列賽追成2勝2敗，這一戰再靠投打配合拿下關鍵第3勝，從1勝2敗落後翻轉為3勝2敗領先。系列賽接下來將返回光芒主場進行G6，光芒只要再贏1場，就能晉級世界大賽，對上已率先出線的釀酒人；守護者則必須連贏兩場，才能保住爭冠希望。