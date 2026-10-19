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晶片股遭遇賣壓 韓國股市波動加劇

市場憂AI熱潮退燒 專家示警2029年恐供給過剩

半導體帶動稅收成長 韓國財政可望受惠

全球半導體類股近期遭遇賣壓，市場對人工智慧（AI）熱潮能否持續的疑慮升溫。不過，韓國財政部長李炯日（Lee Hyoung-il）18日表示，全球半導體需求仍遠高於供給，預期產業成長動能至少能延續至2027年。他也坦言，半導體產業在韓國經濟及股市占有重要地位，導致晶片股波動容易牽動整體市場，但強調韓國經濟基本面依然穩健。根據美國財經媒體CNBC報導，李炯日18日出席在泰國曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會期間受訪，對半導體產業前景表達樂觀看法。「目前我們認為，至少到明年都能維持這樣的成長。」李炯日指出，主要原因是全球半導體供需缺口仍然相當大，相關業者也持續擴充產能，以因應市場需求。儘管韓國政府看好半導體產業前景，全球晶片股本週卻出現明顯回檔。由於投資人擔憂利率可能進一步上升，加上中國半導體企業競爭加劇，包括韓國SK海力士（SK Hynix）、首爾半導體（Seoul Semiconductor），以及美國晶片大廠輝達（Nvidia）等公司股價均受到衝擊。李炯日指出，半導體產業在韓國經濟中的占比高於許多其他國家，加上相關企業在股市具有相當大的權重，因此晶片股價格波動，也容易放大韓國整體股市的漲跌幅度。不過，他強調，儘管金融市場近期震盪，韓國經濟仍維持穩健。另一方面，韓國國內也開始出現對半導體景氣循環的警告。韓國《每日經濟新聞》15日刊登一篇評論文章，呼籲政府提前因應未來AI產業成長可能放緩的風險。文章引述兩名專家預測，隨著全球晶片業者積極擴產，2029年前後可能出現大量新增供給，使記憶體市場陷入競爭激烈的「紅海」，進而對產品價格及企業獲利造成壓力。這項預測也凸顯半導體產業面臨的兩面性：短期內AI需求強勁、供應仍然吃緊，但隨著產能陸續開出，未來仍可能出現供需失衡。除了推動出口及產業成長，半導體熱潮也為韓國政府帶來額外稅收。李炯日透露，受惠於晶片產業表現，韓國今年實際稅收預估將高於政府原先的預測。他認為，半導體產業持續成長，最終將有助於改善韓國整體財政狀況，讓政府擁有更穩健的財政基礎。