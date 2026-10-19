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喊話選擇善良、正義、務實

九合一選戰倒數，台北市長蔣萬安昨（18）日下午出席松山區後援會成立大會，藍營現任議員、議員候選人及立委王鴻薇、徐巧芯等人到場力挺。蔣萬安進場時受到支持者熱烈歡迎，不少年長民眾甚至坐在台階上等候，直到他登台仍有人高喊「蔣萬安我愛你！」蔣萬安致詞時則將這場選舉定調為「價值的選擇」，接連反問支持者「要選擇善良，還是造謠？選擇正義，還是邪惡？選擇務實，還是混亂？」蔣萬安昨致詞表示，面對外界不斷批評及不實指控，自己能做的就是把每件事情做好。他強調，這張選票很重要，要選擇善良、正義、務實以及正面的選舉，如果希望台北持續進步、社會安定，就不要製造仇恨。他也向支持者喊話，面對「鋪天蓋地的抹黑造謠」，要堅定信心、踩穩腳步，「唯一能對抗這樣惡質的選舉文化，就是靠大家手中的這一張票」，呼籲11月28日一定要出門投票。現場支持者也不斷高喊「蔣萬安凍蒜」、「議員全壘打、里長紅不讓」等口號。松山區後援會長夏炳琳致贈包子、粽子，象徵「包中」，總幹事張純芳則送上菜頭祝福「好彩頭」。蔣萬安也逐一唱名在場議員及參選人拉票，包括議長戴錫欽、議員秦慧珠、詹為元，以及議員候選人許原榮、李明璇。值得注意的是，先前被外界解讀與蔣萬安有心結的議員秦慧珠也在場，蔣萬安在台上同樣高喊「秦慧珠凍蒜」；上午2人才一同前往松山慈祐宮參拜，這是蔣萬安與秦慧珠當天第二度同框。