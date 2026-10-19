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沙加緬度國王開幕戰前遭遇重大打擊。30歲前選秀狀元西蒙斯（Ben Simmons）在球隊訓練的實戰演練中受傷，經核磁共振檢查後，確認右腳阿基里斯腱撕裂。才剛結束長達一季的休養、預計重返先發陣容，西蒙斯的新球季如今恐怕提前報銷。國王球團宣布，西蒙斯在當地時間周日的訓練中受傷，隨後接受影像檢查，確認右腳阿基里斯腱撕裂。球團尚未公布手術及復健時間表，不過這類重傷通常需要長期休養，外界預期他將缺席2026至27年賽季大部分、甚至全部賽程。西蒙斯上一次出賽已是2025年4月，過去一季因慢性背部問題完全沒有上場。今年9月，他以一年350萬美元（約新台幣1.1億元）合約加盟國王，原本希望重新證明自己仍有立足NBA的能力。根據美媒先前報導，西蒙斯原本有望與新秀後衛阿庫夫（Darius Acuff）搭檔先發，出戰台灣時間22日對洛杉磯快艇的例行賽開幕戰。他卻在距離重返NBA只剩數天之際受傷，復出計畫被迫中斷。西蒙斯在季前賽的有限時間內，已展現久違的全能表現。他對聖安東尼奧馬刺出賽26分鐘，9投5中攻下14分、8籃板及7助攻；季前賽首秀對金州勇士則在9分鐘內拿下9分、1助攻。儘管只是熱身賽，西蒙斯敢於攻擊籃框，仍能利用身材推進快攻，傳球視野也沒有消失。這些內容讓他逐漸超越單純的替補與試用球員，成為國王開幕戰先發陣容的熱門人選。國王原本希望透過西蒙斯的持球能力，降低菜鳥阿庫夫的組織壓力，讓後者有更多無球進攻機會；西蒙斯的體型與換防能力，也能替國王後場提供防守彈性。如今他確定長期缺陣，教練團必須重新安排控球與側翼輪替。在西蒙斯受傷後，原本可能退居板凳的杭特（De'Andre Hunter），預料將成為遞補先發的主要人選。國王也可能增加拉文（Zach LaVine）與阿庫夫的持球比例，要求沙波尼斯（Domantas Sabonis）承擔更多高位策應工作。不過，西蒙斯能提供的功能並不容易由單一球員取代。杭特可以補上側翼防守與投射，卻無法完全接手西蒙斯的推進和組織；若讓阿庫夫直接擔任主要控球，也等於把更大責任交給一名NBA經驗有限的新秀。國王上季僅繳出22勝60敗、排名西區第14名，原本寄望西蒙斯、拉文、基根・穆雷（Keegan Murray）及沙波尼斯保持健康，帶領球隊重新競爭季後賽席位。西蒙斯在開季前倒下，讓國王尚未打第一場例行賽，陣容計畫便被迫重新調整。西蒙斯是2016年NBA選秀狀元，生涯曾3度入選明星賽、2度入選年度防守第一隊，並拿下2017至18年賽季年度最佳新秀。然而，他近年接連受到背部、膝蓋及其他傷勢影響，自2018至19年賽季後，再也沒有單季出賽超過58場。今年夏天，西蒙斯一度在沒有出賽限制的情況下參加訓練，還自費加入澳洲男籃在墨爾本舉行的迷你訓練營，並表達代表澳洲參加2028年洛杉磯奧運的意願。右腳阿基里斯腱撕裂不只重創他的NBA復出計畫，也替國家隊生涯增添重大變數。西蒙斯NBA生涯累計出賽383場，其中344場先發，平均貢獻13.1分、7.4籃板、7.2助攻及1.5抄截。這次原本是他重新證明自己的重要機會，卻在開幕戰前遭遇生涯又一次嚴重傷病。