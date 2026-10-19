我是廣告 請繼續往下閱讀

分手聲明附上私人對話 馬斯克提及習近平晚宴

身兼美國軍工企業董事 缺席晚宴引發政治聯想

從OpenAI到Neuralink 兩人關係橫跨事業與家庭

馬斯克已知育有14名子女 感情糾紛屢成焦點

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的感情生活再度成為焦點。與他育有4名子女的神經科技公司Neuralink高層齊莉絲（Shivon Zilis），本月2日突然在社群平台X宣布兩人分手。不過真正引發外界關注的並非分手本身，而是她公開的一段私人對話，內容竟涉及美國總統川普接待中國國家主席習近平的白宮晚宴，讓這場感情風波意外牽扯出美國對台軍售案以及馬斯克在中國的龐大商業利益。根據英國《每日電訊報》報導，40歲的齊莉絲在10月2日回應一則指出55歲馬斯克已取消追蹤她X帳號的貼文，並發表約300字的分手聲明。不過令人注意到的是，齊莉絲在聲明中使用的是職場上常見的「資遣（let go）」，來形容這段感情的結束。她寫道：「毫無預警地在一週內，從相愛走向被資遣，真的很難接受，但有時事情就是如此。」齊莉絲表示，她與孩子們一直是馬斯克能夠安心休息的避風港，家中充滿快樂與愛，讓他得以暫時遠離外界的激烈競爭。儘管自己正承受分手的痛苦，她仍祝福馬斯克幸福，並表示世界很幸運能擁有他。令人意外的是，齊莉絲在分手聲明下方附上一張9月24日與馬斯克的簡訊截圖。對話中，齊莉絲先向馬斯克表示，很高興能一起吃早餐，並向他表達愛意。馬斯克則回應「我也愛妳」，接著提到自己原本不知道這次與習近平的晚宴可以攜伴出席，否則就會邀請她同行。馬斯克還特別補充，先前在北京舉行的晚宴並未開放攜伴。齊莉絲則回覆，聽到這番話讓她十分感動。這段看似親密的對話，卻因涉及川普在白宮接待習近平的外交活動，引發外界猜測：齊莉絲為何要在宣布分手時，特別公開自己沒有出席這場晚宴的證據？記者韓森（Drey Henson）在Substack發文分析，齊莉絲公開簡訊，可能與她擔任美國國防科技企業Shield AI董事的身分有關。Shield AI專門研發人工智慧無人機等國防技術，與美國政府及台灣有業務往來，也遭中國政府列入制裁名單。韓森推測，如果齊莉絲以Shield AI董事身分出席美中領袖晚宴，可能在政治上引發敏感聯想，尤其川普在與習近平會面後，曾宣布暫緩一項對台大型軍售案，「對北京來說，一位Shield AI的董事出席慶祝台灣休兵的國宴，就如同美國帶著自己的軍火商去參加和平談判一樣。」她認為，齊莉絲公開未受邀出席晚宴的私人對話，或許是為了向國防產業及相關人士釐清自己的角色。此外，馬斯克與中國也有密切商業關係。特斯拉上海工廠近年生產約占公司全球產量的一半，因此維持與北京的良好關係，對馬斯克具有重要商業利益。齊莉絲出生於加拿大安大略省，畢業於美國耶魯大學，曾任職IBM及創投產業，2016年成為OpenAI顧問，並在此期間認識馬斯克。她於2017年加入特斯拉，後來轉任馬斯克旗下腦機介面公司Neuralink，擔任營運及特殊專案主管。根據先前OpenAI訴訟期間公開的法庭資料，兩人在2016年發展出感情關係，但最初決定生育子女時，並非基於傳統伴侶關係，而是透過試管嬰兒技術生育。齊莉絲2021年生下一對雙胞胎，直到隔年馬斯克的父親身分才被媒體披露。兩人後來又陸續迎來第3名及第4名子女。報導指出，馬斯克與齊莉絲的關係長期交織工作、家庭及商業利益。先前OpenAI訴訟文件也顯示，曾任OpenAI董事的齊莉絲，過去曾與馬斯克討論是否繼續留在OpenAI團隊，以維持資訊交流。馬斯克的私人生活向來複雜，目前已知與多名女性育有14名子女。他與第一任妻子賈斯汀（Justine Musk）在2000年至2008年的婚姻期間育有6名子女；其後與英國演員萊莉（Talulah Riley）兩度結婚又離婚。馬斯克也曾與加拿大音樂人葛萊姆斯（Grimes）交往，兩人育有3名子女，後來因子女監護及探視問題產生法律爭議。此外，美國網紅兼作家聖克萊爾（Ashley St Clair）也在2024年生下馬斯克的兒子。《每日電訊報》指出，齊莉絲並非首位公開談論與馬斯克感情糾紛的伴侶。從過往婚姻、子女監護爭議，到此次涉及習近平晚宴的分手聲明，都凸顯馬斯克的私人生活與企業經營、政治關係之間，經常存在難以切割的連結。