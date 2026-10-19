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金州勇士新球季開打前出現驚險一幕。38歲當家球星柯瑞（Stephen Curry）在球隊公開訓練的對抗賽中滑倒，隨後痛苦跛行離場並直接返回休息室。勇士初步將傷勢定為右腳踝扭傷，總教練科爾（Steve Kerr）則強調柯瑞「沒事」，目前未傳出需要進一步檢查或長期缺陣的消息。根據《舊金山紀事報》報導，勇士在大通中心舉辦年度公開訓練，原本是讓灣區球迷近距離觀看球員練習的活動，現場氣氛卻因柯瑞受傷瞬間凝結。柯瑞在接近正式比賽強度的對抗賽進行到一半時突然滑倒，隨即將球傳開並扶著右腿起身。他離場時明顯一跛一跛、表情痛苦，現場球迷也發出驚呼。柯瑞之後直接走進休息室，沒有再回到場邊。多名教練及球團工作人員在剩餘訓練期間不斷進出休息室，一度讓外界擔心傷勢可能比預期嚴重。勇士隨後將傷勢列為右腳踝扭傷，並未立即宣布安排核磁共振等進一步檢查。科爾在訓練結束後多次表示柯瑞並無大礙。被問到看見柯瑞跛行離場時，是否感到心頭一震，他直言：「永遠都會，永遠。」不過，科爾隨即替外界降溫，「他沒事。我在他下樓後去找過他，也進了治療室，他目前狀況很好。」勇士目前尚未正式公布柯瑞能否參加接下來的團隊訓練，也未確認這次扭傷是否會影響例行賽開幕戰。即使傷勢不嚴重，考量他的年齡與近年健康狀況，球團預料仍會採取相對保守的處理方式。柯瑞此次受傷之所以引發高度緊張，也與他上季的健康狀況有關。他曾因右膝髕股疼痛症候群及骨挫傷長期休戰，連續缺席27場比賽，前後休養超過兩個月。勇士在那段期間僅拿下9勝18敗，凸顯球隊對他的依賴程度。為了讓柯瑞保持健康，勇士今年季前賽刻意放慢他的調整速度，除了安排部分訓練日休息，也減少高強度的場上訓練，甚至加入水中跑步機等方式，降低膝蓋承受的衝擊。柯瑞先前表示，自己的目標是至少參加65場例行賽，重點不是在開季階段就把狀態推到巔峰，而是希望將體力與健康維持到球季後段。柯瑞本季季前賽平均上場18分鐘、攻下13分，平均上場時間是生涯歷年季前賽新低。直到最後一場對波特蘭拓荒者，他才增加至26分鐘並攻下20分，原本已逐步完成開季前的身體調整。勇士新球季共有15組「背靠背」賽程，數量名列聯盟前段。科爾日前已公開提醒球迷，若要購票觀看柯瑞出賽，應特別留意背靠背第2戰，暗示球隊可能安排38歲的柯瑞輪休或限制上場時間。勇士不只需要管理柯瑞的身體狀況，格林（Draymond Green）、霍福德（Al Horford）等老將同樣可能接受負荷管理。柯瑞這次腳踝扭傷初步未傳出嚴重問題，卻再次提醒勇士，想在漫長的82場例行賽保持競爭力，如何保護高齡核心將是最大課題。